Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что пока не думает о вызове в сборную России.

– Вас справедливо называют пока открытием этого чемпионата. Когда видите звонок с незнакомого номера, сердце не екает? Не думаете, что вам звонит Станислав Черчесов?

– Да нет, конечно! Об этом даже и мыслей не может быть.

– Почему же?

– Так прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу «Крыльям».

– Значит, до конца первой части чемпионата не ждете вызова в сборную?

– До зимы – точно не жду. А, может быть, даже и до лета. Все зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, все реально. Не два матча, а 10-15. Сейчас рано делать выводы.

В первом туре РПЛ-2019/20 22-летний Соболев сделал дубль в ворота ЦСКА, во втором забил «Арсеналу».

С тремя очками «Крылья» идут на восьмом месте турнирной таблицы.

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