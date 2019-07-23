Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань в интервью «Футболу 24» рассказал о жизни вне профессионального футбола и вспомнил самые неоднозначные моменты карьеры.

О получении тренерской лицензии

Учусь на тренерскую лицензию. Уже имею категорию С, с сентября начнется обучение на А+В для игроков с длительным стажем. Прошел собеседование, группа собирается достаточно интересная. Все знакомые – и Леша Гай, и Александр Алиев.

В ворота вернуться могу, но смотря на каком уровне. Я работаю с голкиперами, поэтому периодически становлюсь в рамку, показываю. В общем, я в хорошей форме. Однако вряд ли вернусь в качестве игрока. Прошло много времени с того момента, как я закончил с профессиональными выступлениями – целых три года.

Об украинском футболе

Пострадали многие клубы, не только «Таврия». Посмотрите на Харьков – большого футбола нет. Город огромный, с давними традициями, а команда только в Первой лиге. То же – «Днепр». Очень грустно. За кем наблюдать детям? Конечно, у них есть Месси, Роналду, Неймар... К счастью, хотя бы «Шахтер» и сборная Украины приезжают в Харьков. Благодаря им город все-таки видит большой футбол. А за «Таврией» слежу. Иногда под руку попадают составы. Там пробегают фамилии игроков, которые в мое время были еще совсем маленькими.

Андрей ДиканьImago

О матче «Спартака» и «Барселоны» в Лиге чемпионов

Тот матч на «Камп Ноу» мы могли брать. Наш тренер Унаи Эмери говорил: «Вы можете обыграть «Барселону». Я вам расскажу, как это сделать». По ходу поединка мы вели 2:1, но, видимо, сами испугались того, что можем прибить «Барсу». Сели в оборону, пропустили дважды. И все встало на свои места – проиграли 2:3. А счастье было так близко... Месси забил головой. Вот как Месси может забить мне головой?!

О столкновении с Кержаковым в 2012 году

Я правильно понял ситуацию. Нужно было доиграть этот матч. Во-первых, я не видел своего лица, у меня не было зеркала. Спросил у врачей: «Все нормально?» – «Нормально. Будем на контроле. Почувствуешь дискомфорт – подай знак о замене». На тот момент мы уступали, в запасе сидел Артем Ребров. Я понимал, что в такую ​​игру новому голкиперу очень трудно входить. А я разогретый, полностью в игре, поэтому нужно провести матч до конца.

Прошло 10 минут. Кержаков забил с пенальти второй гол. Чувствую, что мое лицо отекает, один глаз прикрывается. «Вратарь с двумя глазами – это в любом случае лучше, чем вратарь с одним глазом», – подумал и попросил замену. Ушел в раздевалку. Чувствовал себя более-менее нормально.

Во-первых, Кержаков извинился. У нас нормальные отношения. По столкновению... Мое мнение такое: Кержаков мог избежать его в любом случае. Но специально шел на контакт – на пенальти. Он был первым на мяче, хотел зацепиться меня. В идеале – чистый пенальти. Но Кержаков перестарался – не просчитал столкновение. Обратите внимание на его первую реакцию – он сам испугался силы своего удара.

В России Дикань играл за «СКА-Энергию», «Кубань», «Терек», «Спартак» и «Краснодар».

Со «Спартаком» Андрей становился серебряным призером чемпионата России, с «Краснодаром» брал бронзу.

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