Мелкадзе – диагноз для «Спартака». Георгий гораздо бесполезнее Заболотного

Георгий Мелкадзе – уникальный футболист. В эпоху WhoScored, Wyscout и других продвинутых данных об игре этого человека можно безошибочно судить исключительно по Википедии. Форвард, 22 года, 39 матчей в Премьер-лиге, ноль голов, ноль ассистов – просто фантастика. Даже если снисходительно считать Мелкадзе вингером или обычным атакующим полузащитником, его статистика все равно ужасает: она больше подходит для Маскерано, но Хавьера с Георгием объединяют разве что проблемы с шевелюрой.

Самый мощный комплимент в карьере Мелкадзе получил от все той же Википедии еще в мае 2015 года. Это настоящий анекдот: при счете 0:3 Якин выпустил парня в матче с ЦСКА, тот отбегал полчаса, а какой-то шутник написал в главной энциклопедии планеты, что Георгий «запомнился активными и смелыми действиями». Читая такое, можно подумать, что Мелкадзе приблизил «Спартак» к камбэку, но нет – в итоге красно-белые получили 0:4.

С тех пор этот полунападающий иногда запихивал голы разве что на молодежном уровне, но даже там все закончилось чудовищно. В сентябре 2018-го Россия проиграла Сербии в отборе на Евро-2019 (решающий матч), и у тренера Бушманова спросили, почему он поставил Мелкадзе, а не Чалова. «Мы понимали, что в этой игре будет много борьбы, много единоборств, поэтому играл Георгий. В данных компонентах он лучше», – сообщил коуч. Спустя девять месяцев Федор стал лучшим снайпером РПЛ, вонзив на 15 мячей больше, чем тот, кто вытеснил его из состава молодежки. Наверное, Чалов просто внезапно научился бороться и вести единоборства на уровне самого Мелкадзе.

Георгий Мелкадзе и Ивелин Попов, «Ростов» – «Спартак»Getty Images

Полезнее всего Георгий смотрелся в ПФЛ и ФНЛ – лучшая лига мира даже признала его самым крутым молодым игроком в сезоне-2015/16. Тогда форвард как раз выступал за «Спартак-2», и это были идеальные для него условия: никакого давления, никакого стресса, никаких ожиданий от результата. Выиграли – круто. Уступили – жаль, но зато есть опыт. Не забил? Ну, бывает. Положил гол? Круто, скоро возьмут во взрослый «Спартак».

Мелкадзе действительно прорвался в основу, но до сих пор непонятно, что он там делает и почему ему так доверяют. Георгий настолько слаб, что к нему нельзя применить даже классический штамп о гигантском объеме проделанной работы. Обычно этой формулировкой утешают засушливых нападающих, но говорить подобное про Мелкадзе – абсурд: он редко бьет (меньше одного выстрела в среднем за матч), бездарно цепляется за мяч, отвратительно им распоряжается (полпередачи под удар в среднем за игру) и никчемно пасует (точность ниже 70%).

Главное достоинство Георгия три недели назад увековечил Леонид Федун. «Мелкадзе – один из немногих, кто согласился на низкую рублевую зарплату. Все остальные получают гарантированную зарплату, привязанную к евро. А Мелкадзе в рублях. Он и Ещенко», – заявил спартаковский босс. Действительно, сторговаться на жалкие 3 млн рублей в месяц (без премиальных) – крайне благородный поступок. Как же замечательно, что в российском футболе еще остались люди, готовые выходить на поле не ради денег.

Если серьезно, то Георгий безнадежно проигрывает даже в сравнении с Заболотным. Антон придумал яркое празднование, неплохо вваливал за «Тосно», объективно помог «Зениту» в Лиге Европы-2018/19, а главное – стал устойчивым мемом (Зе Болотный, манекен и другие гэги). Правда, как только закончился прошлый сезон, питерские руководители оценили игровые скиллы этого форварда, поставили юмор на паузу и предложили Антону поискать новый клуб. Тот отказался (его право), поэтому теперь в 28 лет тренируется с «Зенитом-2».

Антон Заболотный («Зенит»)Getty Images

«Спартак» должен был аналогично поступить с гиперпосредственным Мелкадзе: либо в «Ахмат» (там интересовались), либо во вторую команду. Но москвичи сохранили Георгия в заявке, а Кононов даже выпускает парня на поле – видимо, в ожидании чуда.

И это настоящий диагноз для амбиций клуба. Невозможно рассчитывать на какие-то трофеи и достижения, если за тебя регулярно играет абсолютно безголевой форвард, у которого в резюме всего два плюса: зарплата в рублях и спартаковские корни.

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