Eurosport
Стадион в Самаре или в Англии? Отличи русские арены от иностранных
Квизы
Иногда непонятно, а иногда – совсем непонятно.
С чемпионата мира прошел год, и практически все новые стадионы в России вовсю используются. Но много ли людей отличат русские арены от западных – как новые и красивые, так и старые провинциальные? Разберись в квизе от Eurosport.ru.
Не менее захватывающие квизы:
Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м
Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА
Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»
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