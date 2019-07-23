Стадион в Самаре или в Англии? Отличи русские арены от иностранных

Квизы

С чемпионата мира прошел год, и практически все новые стадионы в России вовсю используются. Но много ли людей отличат русские арены от западных – как новые и красивые, так и старые провинциальные? Разберись в квизе от Eurosport.ru.

Не менее захватывающие квизы:

Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м

Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»

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