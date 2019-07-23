Пресс-служба «Ростова» выпустила заявление по поводу избиения фанатов «Спартака» омоновцами после матча второго тура чемпионата России.

«Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона «Ростов Арена» вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

Клуб подчеркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.

20 июля после матча с «Ростовом» (2:2) около 40 бойцов Росгвардии избили дубинками болельщиков «Спартака», которых не выпускали из подтрибунного помещения.

Позднее выяснилось, что таким образом омоновцы задерживали восемь человек, которые якобы жгли пиротехнику.

«После ЧМ-2018 нарушителей можно задержать, не блокируя 2000 человек». «Спартак» – об избитых фанах

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