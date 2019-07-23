Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с 24-летним голкипером Александром Васютиным.

Ранее воспитанник питерского клуба выступал за финский «Лахти» и вернулся в Россию из норвежского «Сарпсборга». В сезоне-2018/19 вратарь провел 37 матчей в чемпионате и кубке страны, а также Лиге Европы. Он будет выступать за сине-бело-голубых под 78-м номером.

«Не могу сказать, что долго думал [над предложением «Зенита»]. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться», – сказал Александр в интервью сайту питерцев.

По данным Betting Insider, «Зенит» заплатил за Васютина 600 тысяч евро. «Сарпсборг» также прописал в контракте процент с последующей продажи вратаря.

В заявке «Петербурга» сейчас два голкипера – Андрей Лунев и Михаил Кержаков. В отсутствии Кержакова в запасе питерцев в матче с «Сочи» находился вратарь молодежки Николай Рыбиков.

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