«Зенит-ТВ» выложил видео из подтрибунного помещения с выездного матча второго тура Премьер-лиги против «Сочи». На стадионе «Фишт» мальчишки, выводящие футболистов на поле, реагируют на проходящих игроков.

Сначала они заметили Эмилиано Ригони, затем Юрия Жиркова. После дети увидели промелькнувшего капитана сборной России Артема Дзюбу. Девушка-стюард выстраивала их в очередь, но при приближении форварда с трудом сдерживала ребят.

Артем подошел к мальчишкам, поздоровался и отбил каждому пять. «Все хорошо у вас?» – спросил футболист. И после положительного ответа продолжил: «Давайте-давайте, выводите парней».

На подошедшего к ним капитана «Зенита» Бранислава Ивановича дети реагировали сдержаннее и не проявляли ярких эмоций.

«Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:0, поднялся на второе место в чемпионате России и уступил лидерство в РПЛ «Уралу» только по разнице мячей.

Артем Дзюба остался в запасе из-за простуды, но вышел во втором тайме и сделал результативную скидку на Магомеда Оздоева на второй гол.

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