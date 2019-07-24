Скандал вокруг матча второго тура чемпионата России «Ростов» – «Спартак» не утихает.

23 июля в интернет попали фотографии стюардов «Ростов-Арены». На одной из них автор телеграм-канала «OFNEWS / Новости Околофутбола» заметил нож, висящий на поясе у одного из сотрудников стадиона. На снимке он отвернулся от кадра и набросил на голову капюшон с маской.

Затем в канале «Заметки Поехавшего Подъедалы» появился комментарий одного из ростовских фанатов «Спартака». «Короче стюарды, что в масках, Это росгвардия, переодетые, инфа 100. Наши все без масок, обычные не могут одевать маски, им отдельно давали указания, другое начальство», – написал в телеграме источник.

Он также отметил, что у стюардов на шее висит аккредитация. У людей в балаклавах (и с ножом на поясе) нет специального пропуска, но они тоже стоят в манишке работников «Ростов-Арены».

20 июля после матча «Ростов» – «Спартак» болельщиков красно-белых задержали в подтрибунке более чем на 45 минут. Давка привела к столкновению с ОМОНомЮ, сотрудниками Росгвардии и стюардами.

После инцидента полиция задержала восьмерых фанатов «Спартака», которых отпустила только на следующий день.

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