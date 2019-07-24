Yahoo Sports: «Краснодар» подписал игрока сборной Франции

«Краснодар» продолжил шоппинг на трансферном рынке покупкой Реми Кабелла.

По информации журналиста Yahoo Sports Ману Лонжона, клубы уже договорились о цене игрока. «Быки» выложат за француза около 10 миллионов евро и уже предложили футболисту контракт с зарплатой в 3 миллиона в год – в два раза больше, чем в «Сент-Этьене». В прошлом сезоне Кабелла за 34 матчей упаковал восемь голов и сделал семь ассистов.

Реми провел четыре игры за сборную Франции и не отметился результативными действиями.

В это трансферное окно «Краснодар» подписал Маркуса Берга, Юнеса Намли, Руслана Камболов и Тонни Вилену.

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