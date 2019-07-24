«Зенит» мечтает о сенсации в Лиге чемпионов. Кажется, они готовят большие трансферы

Одна из самых обидных еврокампаний «Зенита» – Лига чемпионов в сезоне-2014/15. Команда финишировала третьей в простейшей группе турнира с «Байером», «Бенфикой» и «Монако». Виноват не только Андре Виллаш-Боаш и его знаменитая тактика «отдай Халку, он все сделает сам», но и проблема комплектования состава перед стартом ЛЧ.

В 2014 году УЕФА наказал «Зенит» за нарушение правил финансового фэйр-плей ограниченной заявкой на Лигу чемпионов – вместо 25 человек питерцам разрешили вписать 22. Виллаш-Боашу хватило и усеченного состава, где в каждой линии играл очевидный лидер (Эсекиэль Гарай, Аксель Витсель, Халк), а на скамейке сидели старейшины Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Но глубины и вариантов для разнообразия у тренера почти не было, поэтому в вместе с суперлегионерами в старте выходили Виктор Файзулин и Александр Рязанцев, а в запасе пылился всего один центральный защитник.

«Зенит» в Лиге чемпионовGetty Images

Спустя пять лет «Зенит» возвращается в Лигу чемпионов без больших звезд, но тим-менеджмент делает все, чтобы Сергей Семак получил на турнир максимальную заявку из 25 человек. Для этого нужно соблюсти всего два правила:

заявить 8 игроков, которых воспитали любые российские клубы;

4 из восьми должны быть воспитанниками именно «Зенита».

Если с первым условием все в порядке (лимит на легионеров помогает командам РПЛ коллекционировать нужные паспорта), то со вторым в Петербурге большие проблемы. Последний воспитанник «Зенита», который добился вызова в сборную, не покидая родной клуб – это Алексей Ионов, и ему уже 30. К сожалению, это многое говорит о молодежной политике в клубе.

Впрочем, требования УЕФА к термину «воспитанник» очень лояльные: нужно числиться в клубе на протяжении трех лет в возрасте от 15 до 21 года. Поэтому под этот критерий легко вписывается Далер Кузяев, который далеко не на 100% продукт Питера. Полузащитник покинул академию в 19 и вернулся в Петербург только через пять лет уже в статусе героя чеченского «Ахмата». Похожая ситуация у Алексея Сутормина, но ему до трех лет в Петербурге не хватило нескольких месяцев и формально он не может считаться доморощенным.

Далер Кузяев в «Ахмате»Getty Images

Кроме Кузяева, в «Зените» еще два полноценных воспитанника. Это Михаил Кержаков и Денис Терентьев, оба – хронические лавочники, у которых на двоих две игры в чемпионском сезоне РПЛ-2018/19. Но сейчас их канцелярская польза гораздо ощутимее футбольной: Кержаков и Терентьев займут вакансии доморощенных игроков для ЛЧ, и именно для этого их сохранили в клубе летом.

После возвращения вратаря Александра Васютина воспитанников в Питере стало как раз четверо – ура, гештальт закрыт, и теперь «Зенит» получит максимальную квоту для Лиги чемпионов. И в ней еще есть свободные места для новичков.

Сейчас в составе «Зенита» 27 игроков, но по факту на четыре-пять человек меньше. Убираем Матиаса Краневиттера и Кристиана Нобоа (собирают чемоданы), убираем одного из пары Эмилиано Ригони – Роберт Мак (слишком много правых вингеров, кто-то точно уйдет), убираем Антона Заболотного. Уже 23. Самый молодой воспитанник Леон Мусаев больше не нужен для квоты в Лиге чемпионов, и его можно заявить на турнир через молодежку как игрока до 21 года.

В итоге у «Зенита» сейчас плюс-минус 22 игрока конкретно под ЛЧ, и команда может позволить себе еще трех новичков любой национальности для мощного евросезона.

Трансфер Васютина – это гораздо более продуманный ход, чем просто усиление конкуренции для бедствующего Андрея Лунева. Сложно сказать, стоит ли сейчас вообще рассматривать вратаря норвежского аутсайдера как альтернативу какому-никакому, но игроку сборной России. Но от Александра уже есть ощутимая польза.

Очевидно, что «Зенит» строит трансферную кампанию так, чтобы создать Семаку идеальные условия для успеха в Европе. Свободные слоты в заявке намекают, что большие трансферы в Питере еще будут, но закупаться легионерами теперь опасно – важно помнить, что через год в заявке на чемпионат останутся максимум восемь.

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