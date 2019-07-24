«Зенит» и Артем Дзюба вернутся к переговорам о продлении соглашения во время зимнего перерыва.

Генеральный директор клуба Александр Медведев рассказал ТАСС о планах по новому контракту с главным героем ЧМ-2018: «Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров».

Нынешний договор Артема заканчивается летом 2020 года. Этим летом 30-летним нападающим интересовался «Марсель» и пара клубов из Англии.

В этом сезоне Дзюба уже оформил гол+ассист за два матча.

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