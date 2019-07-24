Новым заместителем начальника «Спартака» станет Михаил Ходырев.

Ранее он работал главным арбитром в чемпионате России и отсудил 46 матчей. В последние годы 60-летний Ходырев был судейским инспектором и оценивал работу рефери.

«Да, с 23 июля я приступил к работе [замначальника команды]. Информацию о работе в «Спартаке» подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу. Я написал заявление о том, что приостанавливаю деятельность в качестве инспектора», – заявил Ходырев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Российский футбольный союз признал грубые ошибки рефери в двух первых матчах «Спартака» в РПЛ-2019/20. В игре с «Сочи» арбитр Москалев засчитал гол Самуэля Жиго, забитый с нарушением, а в матче с «Ростовом» судья Левников должен был удалять Зелимхана Бакаева и не назначил пенальти за фол Фернандо.

В московском «Локомотиве» начальником команды работает другой бывший арбитр Премьер-лиги Станислав Сухина.

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android