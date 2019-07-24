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«Спартак» назначил замначальника команды бывшего судью РПЛ

«Спартак» назначил замначальника команды бывшего судью РПЛ
Eurosport

23 мин. назад

Подъехал коллега Станислава Сухины.

Новым заместителем начальника «Спартака» станет Михаил Ходырев.

Ранее он работал главным арбитром в чемпионате России и отсудил 46 матчей. В последние годы 60-летний Ходырев был судейским инспектором и оценивал работу рефери.

«Да, с 23 июля я приступил к работе [замначальника команды]. Информацию о работе в «Спартаке» подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу. Я написал заявление о том, что приостанавливаю деятельность в качестве инспектора», – заявил Ходырев в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Российский футбольный союз признал грубые ошибки рефери в двух первых матчах «Спартака» в РПЛ-2019/20. В игре с «Сочи» арбитр Москалев засчитал гол Самуэля Жиго, забитый с нарушением, а в матче с «Ростовом» судья Левников должен был удалять Зелимхана Бакаева и не назначил пенальти за фол Фернандо.
  • В московском «Локомотиве» начальником команды работает другой бывший арбитр Премьер-лиги Станислав Сухина.

Гол с нарушением правил и возможный пенальти. Все вопросы к арбитру матча «Спартак» – «Сочи»

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