Форвард «Зенита-2» Антон Заболотный забил первый мяч в Олимп-ПФЛ-2019/20.

В домашнем матче второго тура зоны «Запад» против «Долгопрудного» Заболотный открыл счет. На 11-й минуте Даниил Шамкин получил мяч от Антона перед штрафной и увидел забегание Ильи Воробьева. Он отдал передачу на левый край, Воробьев от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу. Открывшийся Заболотный замкнул пас аккуратным касанием в пустые ворота.

Помимо гола Антон еще и отдал результативную передачу. Он поддержал контратаку, отпасовал с правого фланга в центр, и Дмитрий Сергеев красиво перекинул голкипера «Долгопрудного». Вскоре после второго мяча «Зенита-2» Заболотный ушел на скамейку и уступил место на поле Максиму Бачинскому.

Это первый мяч 28-летнего нападающего во втором русском дивизионе. Его зарплата по контракту с питерским клубом составляет 1 миллион евро в год.

«Зенит-2» выигрывал у «Долгопрудного» со счетом 2:0. Дубль сине-бело-голубых поднялся на второе место первенства Олимп-ПФЛ в зоне «Запад».

Заболотный не забил за «Зенит-2» в ПФЛ, но отдал царский ассист

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