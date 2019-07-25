«Зенит» креативно поздравил с 50-летним юбилеем американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес.

В англоязычном твиттере клуба появилось видео, в котором популярную кричалку фанатов «Зенита» «Оп, давай-давай, доминируй, унижай» произносят сама Джей Ло, Криштиану Роналду, Сергей Шнуров и фанаты сине-бело-голубых. «Оп» – вырезка из клипа Лопес, «давай-давай» Роналду произнес по-русски в инстаграме, остальная часть оставлена Шнуру и фан-виражу.

«Самая странная/величайшая коллаборация всех времен. С днем рождения, Джей Ло!» – говорится в поздравлении.

Лопес отпраздновала день рождения вчера, 24 июля.

В 1998 году она была номинирована на «Золотой глобус».

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