Getty Images
Кабелла перешел в «Краснодар»
Галицкий разошелся на трансферном рынке.
«Краснодар» официально объявил о переходе полузащитника сборной Франции Реми Кабелла из «Сент-Этьена».
«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан черно-зеленых. Кабелла в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт», – говорится в заявлении краснодарского клуба.
- По предварительной информации, трансфер обошелся в 13 млн евро.
- 29-летний Кабелла был признан лучшим игроком «Сент-Этьена» в сезоне-2018/19.
Yahoo Sports: «Краснодар» подписал игрока сборной Франции
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте