«Краснодар» официально объявил о переходе полузащитника сборной Франции Реми Кабелла из «Сент-Этьена».

«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан черно-зеленых. Кабелла в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт», – говорится в заявлении краснодарского клуба.

По предварительной информации, трансфер обошелся в 13 млн евро.

29-летний Кабелла был признан лучшим игроком «Сент-Этьена» в сезоне-2018/19.

Yahoo Sports: «Краснодар» подписал игрока сборной Франции

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