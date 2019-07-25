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«Динамо» подписало камерунского форварда Клинтона
Тут можно шутить по поводу его имени.
Московское «Динамо» объявило о подписании нападающего «Марселя» и сборной Камеруна Клинтона Н’Жи.
«Клинтон Нджийе – в «Динамо»! Сегодня форвад сборной Камеруна подписал соглашение с клубом на четыре года. Выступать за бело-голубых Клинтон будет под девятым номером. Добро пожаловать, Клинтон», – говорится в заявлении клуба.
- 25-летний камерунец также играл за лондонский «Тоттенхэм».
- С 2014 года вызывается в национальную сборную, отметился забитым мячом на Кубке Африки.
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