Московское «Динамо» объявило о подписании нападающего «Марселя» и сборной Камеруна Клинтона Н’Жи.

«Клинтон Нджийе – в «Динамо»! Сегодня форвад сборной Камеруна подписал соглашение с клубом на четыре года. Выступать за бело-голубых Клинтон будет под девятым номером. Добро пожаловать, Клинтон», – говорится в заявлении клуба.

25-летний камерунец также играл за лондонский «Тоттенхэм».

С 2014 года вызывается в национальную сборную, отметился забитым мячом на Кубке Африки.

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