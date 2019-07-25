Жена экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Екатерина переплыла Босфор в рамках ежегодного межконтинентального заплыва.

«Меня всегда привлекали какие-то межконтинентальные мероприятия, но именно плавание всегда подводило, это было для моим слабым звеном. Чтобы вырасти в этом, мне захотелось бросить себе какой-то вызов. И вот я решилась переплыть Босфор.

В первый день, когда мы туда приехали, нам устроили тренировку, чтобы почувствовать, опробовать течение. Мне казалось, течение я уже точно знаю, в Средиземном море я же заранее тренировалась, но нет... Ничего подобного с этим не сравнится! Тебя закидывает в воду, ты ощущаешь, что ты подвластен стихии, тебя уносит куда-то. Если ты пытаешься бороться, то ты просто стоишь на месте, у тебя кончаются силы. Нет никакого желания плыть! В этом году, кстати, было очень много тех, кого снимали и кто снимался.

Какой бы ты ни был профессиональный пловец, тебе или повезет, или нет. Важно прислушиваться к рекомендациям, которые дают перед заплывом, – нужно держаться середины Босфора, мостов и так далее. Если их слушать и чувствовать холодную воду, то все получится. Самое главное правило: если ты чувствуешь холодную воду, значит, ты попал в течение. Оно, кстати, дополнительно помогает тебе в скорости, подталкивает ближе к финишу.

Есть некоторые точки, такие как тройной круговорот, вот в них нельзя попадать. Рекомендуют даже в таком случае развернуться и плыть обратно на середину, искать холодную воду. По-другому это невозможно. Ближе в финишу ты еще попадаешь в большое количество течений, и вот здесь действительно начинается борьба за выживание, борьба с собой. Всех уносит, дежурят лодки. И ты думаешь, не дай бог тебя сейчас начнут снимать!

Мой муж – спортсмен с великим прошлым, он легенда. И он точно знает, насколько важно добиваться поставленных целей. Когда я ему сказала еще полгода назад, купив слот на Босфор, что это сделаю, он меня поддержал. Даже ходил со мной в бассейн на тренировки, наблюдал со стороны. Уже в день заплыва написал: «Ты чемпион, я знаю. Как выйдешь на берег, просто напиши мне, с каким временем ты сделала это». Ни у него, ни у меня не было сомнений, что я доплыву», – цитирует Малафееву Life.ru.

У Екатерины и Вячеслава растет сын Алекс, также они воспитывают детей Малафеева от первого брака – Ксению и Максима.

Первая жена Малафеева погибла в автокатастрофе в 2011 году.

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