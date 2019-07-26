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Шалимов назвал Кононова дебилом из-за слов о Черенкове
Бывшему тренеру «Краснодара» не понравились высказывания о Черенкове.
Бывший коуч «Краснодара» Игорь Шалимов назвал дебилом главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Шалимов обратил внимание на свежее интервью Кононова, где тот поздравил бывшего спартаковца Федора Черенкова с 60-летием. «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Чего «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?» – написал Шалимов в инстаграме.
- Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.
- Кононов стал тренером «Спартака» по ходу прошлого сезона и занял с командой пятое место в Премьер-лиге.
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