Бывший коуч «Краснодара» Игорь Шалимов назвал дебилом главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

Шалимов обратил внимание на свежее интервью Кононова, где тот поздравил бывшего спартаковца Федора Черенкова с 60-летием. «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Чего «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?» – написал Шалимов в инстаграме.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Кононов стал тренером «Спартака» по ходу прошлого сезона и занял с командой пятое место в Премьер-лиге.

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