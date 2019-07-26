Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему назвал коуча «Спартака» Олега Кононова дебилом после его речи на могиле Федора Черенкова.

«Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма.

Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, – и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?» – сказал Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс».

В первоначальном посте в инстаграме Шалимов приложил скрин из новости, где Кононов якобы говорил: «Поздравляю Федора с 60-летием». Расшифровка речи Олега выложена на официальном сайте «Спартака», и там тренер поздравлял не Черенкова, а болельщиков команды.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Федора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков – единицы. В мире, наверное, недооценивали Федора. Я считаю, что он был такой же звездой, как Кройф и Платини. Мы должны говорить об этом, чтобы о Черенкове знали во всем мире», – сказал Кононов.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Кононов стал тренером «Спартака» по ходу прошлого сезона и занял с командой пятое место в Премьер-лиге.

Шалимов назвал Кононова дебилом из-за слов о Черенкове

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