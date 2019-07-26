Getty Images
«Это же мрак какой-то». Шалимов накинулся на Кононова, но тот поздравлял болельщиков, а не Черенкова
Мутная история.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему назвал коуча «Спартака» Олега Кононова дебилом после его речи на могиле Федора Черенкова.
«Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма.
Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, – и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?» – сказал Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс».
В первоначальном посте в инстаграме Шалимов приложил скрин из новости, где Кононов якобы говорил: «Поздравляю Федора с 60-летием». Расшифровка речи Олега выложена на официальном сайте «Спартака», и там тренер поздравлял не Черенкова, а болельщиков команды.
«Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Федора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков – единицы. В мире, наверное, недооценивали Федора. Я считаю, что он был такой же звездой, как Кройф и Платини. Мы должны говорить об этом, чтобы о Черенкове знали во всем мире», – сказал Кононов.
- Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.
- Кононов стал тренером «Спартака» по ходу прошлого сезона и занял с командой пятое место в Премьер-лиге.
Шалимов назвал Кононова дебилом из-за слов о Черенкове