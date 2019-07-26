«Спартак» избавился от полузащитника Александра Ломовицкого, у которого совсем не получилось в основном составе красно-белых. На флангового футболиста претендовали «Рубин» и «Арсенал», но игрок выбрал Тулу из-за участия в Лиге Европы.

Журналист Иван Карпов отметил, что «Спартак» будет платить часть зарплаты Ломовицкого, не сможет вернуть игрока по ходу сезона и исключил возможность выкупа Александра. Олег Кононов считает Ломовицкого талантливым игроком и хочет, чтобы он вернулся в команду в следующем сезоне, сбросив давление.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил факт аренды Ломовицкого, а позже о сделке с туляками официально объявил «Спартак».

В РПЛ-2018/19 Александр отметился одним ассистом в 17 матчах.

21-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака» и прошел все молодежные команды сборной России.

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