Полузащитник «Тамбова» Бенито рассказал о своих отношениях с агентом Дмитрием Селюком.

– Какие у тебя отношения с Дмитрием Селюком?

– Он сыграл очень важную роль в моей жизни, невероятно благодарен ему. Он никогда не видел мою игру вживую, Дмитрий полностью доверился отзывам и с тех пор помогает мне. Затем он получал оценки от тренерского штаба из Молдавии и Узбекистана и искал варианты для меня. Также он следит за моей статистикой, некоторыми матчами.

– Вы никогда не виделись?

– Нет, лично я его не видел. Но он мой агент. Он же устроил меня в «Тамбов». В пятницу я сыграл против молодежки БАТЭ, в субботу – первая команда играла против них же. Тренер сказал, что я нужен, в итоге даже вышел на поле. После игры мне позвонил Селюк и сообщил, что ночью мне надо ехать в другой город, в расположение «Тамбова», который находился в Белоруссии на сборах.

– Это был снова просмотр?

– Да, сначала тренировался, потом сыграл товарищескую встречу с «Бананцем», забил, мы выиграли 9:0. Так и подписал контракт, – приводит слова Бенито Sports.ru.

В первых двух турах РПЛ-2019/20 «Тамбов» потерпел поражения от «Зенита» (1:2) и «Локомотива» (1:2).

В третьем туре «Тамбов» на своем поле примет московский «Спартак».

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