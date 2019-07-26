Бывший коуч «Краснодара» Игорь Шалимов в своем инстаграме (сейчас страница уже удалена) вступил в конфликт с человеком, который выдавал себя за главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Их переписку цитирует «Чемпионат».

Лжекононов: Игорь, посоветую вам больше смотреть за собой и за семьей. А за «Спартак» отвечаю я. И я его искренне люблю душой и сердцем, а не как вы. Хотите тренировать «Спартак» – тренируйте. Только не таким гнилым способом.

Шалимов: Только когда меня увидишь, не заикайся и не мычи, спартаковец хренов! А то могу расширить, какой ты тренер!!!

Лжекононов: Я не буду с вами вступать в дискуссию. Я только освоил социальные сети, вы можете мне рассказать, почему не отправляются личные сообщения? Если вы хотите, то можете расширять. Вы понимаете, что делаете не только себе хуже, но и «Спартаку»?

Шалимов: И, кстати, на пресс-конференции больше не ходи, а то будет рекламная пауза! Я «Спартаку» могу сделать только отлично!

Лжекононов: Я имел в виду, если Федор в нашей памяти, то он жив. Я как публичная личность не буду вступать в дискуссию в социальной сети. Хотите поговорить – приезжайте на публичную тренировку «Спартака».

Шалимов: Иди и умри, придурок.

Лжекононов: Следите за выражениями. Я пришел на могилу почтить память Федора, а вы там в последний раз когда были?

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Ранее Шалимов назвал Кононова дебилом после того, как коуч «Спартака» поздравил с юбилеем умершего Федора Черенкова. В защиту Кононова выступил легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев. «Я знаю, что вчера на кладбище не только Олег Кононов, но и многие другие говорили о Черенкове как о живом человеке. Такие слова произнесли и Сергей Шавло, и друзья, одноклассники Федора, и священник. Ведь на самом деле: пока мы помним о нем, то обращаемся к нему так, словно он с нами по сей день. А забыть Федора невозможно!

А что касается слов Игоря Шалимова, то, на мой взгляд, они оскорбительны. И когда подобное звучит из уст бывшего игрока красно-белых, это огорчает вдвойне. К «Спартаку» всегда было приковано пристальное внимание, но в последнее время оно, к сожалению, носит какой-то скандальный характер. Давайте успокоимся и будем доказывать, что «Спартак» – это одна семья не на словах, а на деле, и объединимся в одно целое», – приводит слова Романцева Sport24.

Точку зрения Романцева не поддержал другой легендарный спартаковец – Александр Мостовой. «Я понимаю реакцию Шалимова на слова Кононова. Олег – человек уже немолодой, как мы говорим, много поработавший в футболе и сталкивающийся, наверняка, с такими ситуациями неоднократно. Поэтому он не имеет права говорить такие слова. Реакция Шалимова была нормальной. Я понимаю, если бы это сказал молодой паренек по неопытности своей.

Но здесь – тренер «Спартака». Ты знаешь о мероприятии заранее. Ты должен понимать, что тебе придется что-то говорить. Мог бы прочесть хотя бы, о чем будешь говорить. Поэтому я поддерживаю реакцию Игоря», – заявил Мостовой.

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Кононова занял пятое место в РПЛ.

Шалимов после увольнения из «Краснодара» находится без работы.

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