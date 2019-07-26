ЦСКА-ТВ и Локо-ТВ устроили баттл между русскими бразильцами Марио Фернандесом и Гилерме накануне встречи команд в третьем туре РПЛ.

Организаторы предложили защитнику и вратарю посоревноваться, кто лучше управится с русскими скороговорками.

«Карл у Клары украл кораллы», – с трудом выговорил Марио.

«От топота копыт пыль по полю летит», – бойко отчеканил Гилерме.

В конце баттла Фернандес поздравил соотечественника с заключением нового контракт с «Локо», а Гилерме предложил Марио подтянуть русский.

На счету Фернандеса 236 матчей и 3 гола за ЦСКА во всех турнирах.

Гилерме провел за «Локомотив» 289 встреч.

Матч ЦСКА – «Локомотив» состоится 28 июля в 19:00 (мск).

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