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«Учи русский, братан!» Улетный баттл Гилерме и Фернандеса накануне московского дерби
Угадай, кто лучше освоил великий и могучий.
ЦСКА-ТВ и Локо-ТВ устроили баттл между русскими бразильцами Марио Фернандесом и Гилерме накануне встречи команд в третьем туре РПЛ.
Организаторы предложили защитнику и вратарю посоревноваться, кто лучше управится с русскими скороговорками.
«Карл у Клары украл кораллы», – с трудом выговорил Марио.
«От топота копыт пыль по полю летит», – бойко отчеканил Гилерме.
В конце баттла Фернандес поздравил соотечественника с заключением нового контракт с «Локо», а Гилерме предложил Марио подтянуть русский.
- На счету Фернандеса 236 матчей и 3 гола за ЦСКА во всех турнирах.
- Гилерме провел за «Локомотив» 289 встреч.
- Матч ЦСКА – «Локомотив» состоится 28 июля в 19:00 (мск).
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