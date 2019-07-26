Кейс с Шалимовым поможет Кононову заслужить уважение фанов. Достаточно показать себя мужиком

Вчера, 25 июля, в медиапространство в очередной раз ворвался московский «Спартак»: бывший игрок красно-белых Игорь Шалимов набросился на нынешнего коуча команды Олега Кононова из-за его слов о Федоре Черенкове. Если коротко, то ситуация следующая: Кононов во время речи на могиле Черенкова в день 60-летия великого спартаковца, говорил о нем как живом человеке. Шалимову это не понравилось, и он бросил в адрес тренера «Спартака» оскорбительное «дебил».

За Кононова заступились многие спартаковцы – в частности, Сергей Шавло и Олег Романцев. По их словам, все они до сих пор говорят о Черенкове как о живом человеке: пока память о легендарном игроке не стерта, в этом нет ничего предосудительного. Правда, нашлись и заступники Шалимова – Александр Мостовой встал на сторону экс-коуча «Краснодара» и назвал его реакцию на слова Кононова «нормальной».

Олег КононовGetty Images

Что же случилось с Кононовым, в какую переделку он попал? А произошла очень простая штука: Олег Георгиевич наконец прошел крещение «Спартаком», который в последние годы притягивает к себе один скандал за другим (вспомним ситуацию с лайками и Каррерой, протесты против Глушакова, теперь – Шалимов vs Кононов).

Нынешний случай должен, пусть и очень поздно, вывести спокойного и тактичного Кононова из зоны комфорта, научить быть жестким и не прощающим обид, отвечающим на оскорбления не молчаливым пережевыванием галстука, а проявлением стойкой позиции. «Кто такой Шалимов, чтобы говорить что-то в мой адрес? Я тренер «Спартака», и я не сделал ничего плохого, а Шалимов сидит без работы и воюет с моими фейками в инстаграме. Это выглядит жалко», – если Кононов выдаст спич в таком духе, его стрит кридабилити в глазах болельщиков «Спартака» вырастет вдвое, а под складками пиджака проявятся признаки мускулатуры.

К слову, Кононов всегда напоминал мне (по крайней мере, визуально) главного героя первого сезона «Фарго», которого сыграл Мартин Фримен. В сериале от FX звезда «Шерлока» появляется в образе скромного неудачника-страхового агента, неспособного на достойный человеческий бунт. Над ним издеваются жена и старый знакомый по школе – так же, как издеваются над Кононовым болельщики, медиа и примкнувший к ним Шалимов.

В итоге герой Фримена встречает мужчину дьявольской внешности, наставляющего его на путь истинный: нужно быть мужиком, показывать силу, брать свое. Лестер (так зовут того самого персонажа) в одну секунду преображается: избавляется от сварливой первой жены, находит красавицу-вторую, преуспевает в бизнесе и становится символом успеха для других страховщиков.

Теперь своего дьявола на дороге встретил и Кононов – только в роли сатаны для белорусского специалиста выступил не Аль Пачино, а целый футбольный клуб, «Спартак». Передряга с Шалимовым должна помочь Кононову переродиться – иначе из красно-белого ада он выйдет в скромном сереньком пиджаке.

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