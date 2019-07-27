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Глушаков, Влашич, Крыховяк и Сутормин – таблица трансферов РПЛ-2019/20

Глушаков, Влашич, Крыховяк и Сутормин – таблица трансферов РПЛ-2019/20
Eurosport

1 час назад

Все изменения в русском футболе этим летом.

«Арсенал» (Тула)

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Сергей Ткачев ЦСКА 2 млн евро
Полузащитник Горан Чаушич «Црвена Звезда» 500 тысяч евро
Нападающий Александру Тудорие «Волунтари» 300 тысяч евро
Полузащитник Ламек Банда «ЗЕСКО Юнайтед» 250 тысяч евро
Полузащитник Кингс Кангва «Билдкон» 250 тысяч евро
Нападающий Евгений Луценко «Динамо» бесплатно
Защитник Александр Довбня «Пафос» бесплатно
Полузащитник Владислав Пантелеев «Рубин» бесплатно
Полузащитник Александр Ломовицкий «Спартак» аренда

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Мохамед Кадири «Аустрия» из аренды
Нападающий Огнен Ожегович «Партизан» из аренды
Нападающий Лука Джорджевич «Зенит» из аренды
Полузащитник Зелимхан Бакаев «Спартак» из аренды
Полузащитник Резиуан Мирзов «Ростов» из аренды

«Ахмат»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Конрад Михаляк «Легия» 1,5 млн евро
Вратарь Александр Мелихов «Томь» 100 тысяч евро
Полузащитник Денис Глушаков «Спартак» бесплатно
Защитник Магомед Мусалов «Анжи» бесплатно
Нападающий Андрес Понсе «Анжи» бесплатно
Защитник Павел Калошин «Анжи» бесплатно

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Защитник Заурбек Плиев «Динамо» 1,2 млн евро
Нападающий Беким Балай «Штурм» бесплатно
Защитник Милад Мохаммади «Гент» бесплатно
Нападающий Идрис Умаев «Химки» аренда
Защитник Павел Калошин «Торпедо» аренда
Защитник Родолфо завершил карьеру
Нападающий Апти Ахъядов «Чайка» аренда

«Динамо»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Себастьян Шиманский «Легия» 5,5 млн евро
Нападающий Клинтон Н’Жи «Марсель» 5,5 млн евро
Защитник Заурбек Плиев «Ахмат» 1,2 млн евро
Защитник Игорь Калинин «Рубин» 500 тысяч евро
Полузащитник Шарль Каборе «Краснодар» бесплатно
Нападающий Рамиль Шейдаев «Крылья Советов» бесплатно
Защитник Сергей Паршивлюк «Ростов» бесплатно
Защитник Иван Ордец «Шахтер» бесплатно

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Александр Зотов «Енисей» бесплатно
Защитник Иван Темников «Нижний Новгород» бесплатно
Нападающий Евгений Луценко «Арсенал» (Тула) бесплатно
Полузащитник Максим Кузьмин «Балтика» бесплатно
Защитник Александр Козлов «Ростов» бесплатно
Защитник Антон Терехов «Крылья Советов» аренда
Защитник Себастьян Хольмен свободный агент бесплатно
Нападающий Евгений Марков «Рубин» аренда

«Зенит»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Защитник Дуглас Сантос «Гамбург» 12 млн евро
Нападающий Алексей Сутормин «Оренбург» 2,5 млн евро
Вратарь Александр Васютин «Сарпсборг» 700 тысяч евро

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Защитник Эльмир Набиуллин «Сочи» 3 млн евро
Нападающий Дмитрий Полоз «Сочи» 3 млн евро
Полузащитник Эрнани «Парма» 1 млн евро
Защитник Ибрагим Цаллагов «Сочи» 800 тысяч евро
Защитник Иван Новосельцев «Сочи» 700 тысяч евро
Вратарь Егор Бабурин «Ростов» 500 тысяч евро
Нападающий Андрей Панюков «Урал» 300 тысяч евро
Защитник Луиш Нету «Спортинг» бесплатно
Вратарь Юрий Лодыгин свободный агент бесплатно
Защитник Александр Анюков «Крылья Советов» аренда
Полузащитник Клаудио Маркизио свободный агент бесплатно

«Краснодар»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Реми Кабелья «Сент-Этьен» 12 млн евро
Полузащитник Тонни Вилена «Фейенорд» 9 млн евро
Полузащитник Кайо «Санта-Клара» 3 млн евро
Полузащитник Юнес Намли «Зволле» 2 млн евро
Полузащитник Руслан Камболов «Рубин» 400 тысяч евро
Нападающий Маркус Берг «Аль-Айн» бесплатно

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Кристиан Куэва «Сантос» 6 млн евро
Полузащитник Торнике Окриашвили «Анортосис» бесплатно
Полузащитник Чарльз Каборе «Динамо» бесплатно
Защитник Роман Шишкин свободный агент бесплатно
Полузащитник Маурисио Перейра свободный агент бесплатно

«Крылья Советов»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Раду Гинсари «Хапоэль Хайфа» бесплатно
Защитник Дмитрий Комбаров «Спартак» бесплатно
Полузащитник Александр Гацкан «Ростов» бесплатно
Защитник Дмитрий Кабутов «СКА-Хабаровск» бесплатно
Полузащитник Денис Якуба «Ротор» бесплатно
Нападающий Дмитрий Молчанов «Чертаново» 20 тысяч евро
Нападающий Деян Радоньич «НК Локомотива» бесплатно
Защитник Антон Терехов «Динамо» аренда
Защитник Александр Анюков «Зенит» аренда

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Защитник Агустин Рохель «Тулуза» 2,5 млн евро
Нападающий Илья Вижнович «Шинник» 70 тысяч евро
Нападающий Рамиль Шейдаев «Динамо» бесплатно
Полузащитник Денис Ткачук свободный агент бесплатно
Полузащитник Михаил Тихонов «Химки-2» бесплатно
Нападающий Ваня Вучичевич «Синдьелич» бесплатно
Вратарь Виталий Шильников «Нижний Новгород» бесплатно
Защитник Мирал Самарджич «Олимпия» бесплатно
Полузащитник Павел Яковлев свободный агент бесплатно
Защитник Георгий Зотов «Оренбург» аренда
Полузащитник Мохаммед Рабиу свободный агент бесплатно
Нападающий Сергей Корниленко завершил карьеру
Полузащитник Александр Самедов свободный агент бесплатно

«Локомотив»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Гжегож Крыховяк «ПСЖ» 12 млн евро
Защитник Мурило «Крузейро» 2,5 млн евро
Защитник Дмитрий Живоглядов «Уфа» 2,5 млн евро

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Алан Касаев «Авангард» (Курск) бесплатно
Защитник Тимофей Маргасов «Сочи» бесплатно
Полузащитник Аршак Корян «Химки» бесплатно
Защитник Виталий Денисов «Рубин» бесплатно
Нападающий Игорь Портнягин «Нижний Новгород» бесплатно
Полузащитник Дмитрий Тарасов свободный агент бесплатно
Полузащитник Игорь Денисов завершил карьеру
Полузащитник Мануэл Фернандеш свободный агент бесплатно
Защитник Тарас Михалик свободный агент бесплатно

«Оренбург»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Нападающий Джоэль Фамейе «Динамо-Брест» 150 тысяч евро
Полузащитник Тимур Аюпов «Нижний Новгород» бесплатно
Защитник Георгий Зотов «Крылья Советов» аренда

Ушли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Нападающий Алексей Сутормин «Зенит» 2,5 млн евро
Защитник Сильвие Бегич «Рубин» 1,2 млн евро
Полузащитник Григорий Чиркин «Авангард» (Курск) бесплатно
Нападающий Андрей Козлов «Уфа» бесплатно
Полузащитник Сергей Бреев «Авангард» (Курск) бесплатно
Полузащитник Михаил Бакаев «Шинник» бесплатно
Защитник Адесойе Ойеволе «Тамбов» бесплатно
Вратарь Евгений Фролов «Сочи» бесплатно
Полузащитник Денис Попович «Цюрих» бесплатно
Защитник Дмитрий Андреев завершил карьеру

«Ростов»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Вратарь Егор Бабурин «Зенит» 500 тысяч евро
Защитник Дмитрий Чистяков «Тамбов» 125 тысяч евро
Нападающий Александр Саплинов «Балтика» 85 тысяч евро
Защитник Алексей Козлов «Динамо» бесплатно
Полузащитник Владимир Медведь «Слуцк» 20 тысяч евро
Нападающий Данила Прошляков «Спартак 2» 12 тысяч евро
Нападающий Александр Долгов «Казанка» 12 тысяч евро
Полузащитник Антон Салетрос АИК окончание аренды
Нападающий Видар Эрн Кьяртанссон «Хаммарбю» окончание аренды
Полузащитник Саид Эзатолахи «Рединг» окончание аренды
Защитник Матия Бобен «Ливорно» окончание аренды
Полузащитник Хорен Байрамян «Рубин» окончание аренды
Полузащитник Резиуан Мирзов «Арсенал» (Тула) окончание аренды
Полузащитник Александр Трошечкин «Авангард» окончание аренды

Ушли

Полузащитник Резиуан Мирзов «Спартак» 4 млн евро
Защитник Матия Бобен «Ливорно» 450 тысяч евро
Полузащитник Александр Трошечкин «Химки» свободный агент
Полузащитник Александр Гацкан «Крылья Советов» свободный агент
Защитник Сергей Паршивлюк «Динамо» свободный агент
Вратарь Илья Абаев «Чертаново» свободный агент
Полузащитник Тимофей Калачев завершил карьеру
Защитник Константин Плиев «Рубин» аренда
Нападающий Видар Эрн Кьяртанссон «Рубин» аренда
Защитник Миха Мевля «Зенит» окончание аренды
Защитник Иван Новосельцев «Зенит» окончание аренды

«Рубин»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Алексей Сутормин «Оренбург» 2 миллиона евро
Защитник Силвие Бегич «Оренбург» 1,2 миллиона евро
Защитник Карл Старфельт «Гётеборг» 1 миллион евро
Полузащитник Камиль Закиров «Анжи» свободный агент
Защитник Виталий Денисов «Локомотив» (Москва) свободный агент
Защитник Олег Данченко «Шахтер» (Донецк) свободный агент
Полузащитник Хвича Кварацхелия «Рустави» свободный агент
Вратарь Юрий Дюпин «Анжи» свободный агент
Нападающий Бека Микельтадзе «Анортосис» свободный агент
Полузащитник Николай Кипиани «Рустави» свободный агент
Полузащитник Зураб Давиташвили «Локомотив» (Тбилиси)
Нападающий Евгений Марков «Динамо» (Москва) аренда
Нападающий Видар Эрн Кьяртанссон «Ростов» аренда
Защитник Константин Плиев «Ростов» аренда
Вратарь Тимур Акмурзин «Уфа» окончание аренды

Ушли

Полузащитник Алексей Сутормин «Зенит» 2,5 млн евро
Защитник Игорь Калинин «Динамо» (Москва) 500 тысяч евро
Полузащитник Руслан Камболов «Краснодар» 400 тысяч евро
Полузащитник Владислав Пантелеев «Арсенал» (Тула) свободный агент
Вратарь Тимур Акмурзин «Спартак-2» свободный агент
Нападающий Александр Бухаров «Сочи» свободный агент
Полузащитник Реза Шекари «Трактор Сази»
Защитник Виталий Устинов без клуба
Защитник Раиль Абдуллин «Нефтехимик» аренда
Полузащитник Хорен Байрамян «Ростов» окончание аренды
Вратарь Егор Бабурин «Зенит» окончание аренды
Защитник Ибрагим Цаллагов «Зенит» окончание аренды
Нападающий Дмитрий Полоз «Зенит» окончание аренды

«Сочи»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Защитник Эльмир Набиуллин «Зенит» 3 млн евро
Нападающий Дмитрий Полоз «Зенит» 3 млн евро
Защитник Ибрагим Цаллагов «Зенит» 800 тысяч евро
Защитник Иван Новосельцев «Зенит» 700 тысяч евро
Нападающий Владимир Обухов «Мордовия» 100 тысяч евро
Защитник Федор Кудряшов «Башакшехир» свободный агент
Вратарь Сослан Джанаев «Медзь» свободный агент
Защитник Тимофей Маргасов «Локомотив» (Москва) свободный агент
Защитник Павел Шакуро «Тюмень» свободный агент
Нападающий Александр Бухаров «Рубин» свободный агент
Нападающий Александр Карапетян «Нидеркорн» свободный агент
Вратарь Евгений Фролов «Оренбург» свободный агент
Полузащитник Андрей Мостовой «Зенит-2» аренда
Защитник Максим Скляров «Волга» (Ульяновск) окончание аренды

Ушли

Полузащитник Роман Косянчук «Факел» свободный агент
Вратарь Андрей Зайцев «Черноморец» (Новороссийск) свободный агент
Полузащитник Игорь Горбунов «Ротор» свободный агент
Защитник Андрей Бычков «Чайка» свободный агент
Защитник Аркадий Калайджян «Арарат» (Ереван) свободный агент
Нападающий Стивен Альфред «Пюник» свободный агент
Вратарь Ростислав Солдатенко «Алания» аренда
Защитник Максим Скляров «Энергия» (Великие Луки) аренда
Полузащитник Никита Саламатов без клуба
Защитник Тимофей Маргасов «Локомотив» (Москва) окончание аренды
Полузащитник Алан Касаев «Локомотив» (Москва) окончание аренды
Нападающий Николай Обольский «Динамо» (Москва) окончание аренды

«Спартак» (Москва)

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Резиуан Мирзов «Ростов» 4 млн евро
Нападающий Эсекиель Понсе «Рома» 3 млн евро
Защитник Георгий Тигиев «Динамо» (Минск) окончание аренды
Защитник Илья Гапанов «Спартак-2»
Полузащитник Педро Роша «Крузейро» окончание аренды
Полузащитник Зелимхан Бакаев «Арсенал» (Тула) окончание аренды
Полузащитник Джано Ананидзе «Крылья Советов» окончание аренды

Ушли

Нападающий Зе Луиш «Порту» 8,50 млн евро
Полузащитник Софьян Ханни «Аль-Гарафа» 8 млн евро
Полузащитник Денис Глушаков «Ахмат» свободный агент
Защитник Дмитрий Комбаров «Крылья Советов» свободный агент
Защитник Сальваторе Боккетти «Верона» свободный агент
Полузащитник Александр Ломовицкий «Арсенал» (Тула) аренда

«Тамбов»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Владислав Кулик «Анжи» свободный агент
Защитник Седрик Гогуа «Даугавпилс» свободный агент
Полузащитник Усман Мохаммед «Пюник» свободный агент
Полузащитник Иван Маркелов «Анжи» свободный агент
Полузащитник Суллей Муниру «Динамо» (Минск) свободный агент
Полузащитник Павел Карасев «Анжи» свободный агент
Защитник Сослан Таказов «Армавир» свободный агент
Полузащитник Михаил Костяков «Енисей» свободный агент
Защитник Максим Осипенко «Факел» свободный агент
Вратарь Владимир Сугрубов «Балтика» свободный агент
Защитник Гурам Тетрашвили «Гомель» свободный агент
Полузащитник Ишхан Гелоян «Шинник» свободный агент
Нападающий Мохамед Конате «Пюник» свободный агент
Защитник Аде «Оренбург» свободный агент
Вратарь Виталий Сычев «Казанка» 8 тысяч евро
Защитник Евгений Шляков «СКА-Хабаровск» окончание аренды
Нападающий Иван Сергеев «Торпедо» (Москва) окончание аренды
Защитник Святослав Шабанов «Зоркий» окончание аренды
Нападающий Андрей Часовских «Луч-Энергия» окончание аренды
Нападающий Сергей Архипов «Зоркий» окончание аренды
Защитник Константин Гарбуз «СКА-Хабаровск» окончание аренды
Полузащитник Алексей Баев «Рязань» окончание аренды
Нападающий Артем Архипов «Зоркий» окончание аренды
Вратарь Дмитрий Вялов «Сызрань-2003» окончание аренды
Вратарь Олег Смирнов «Томь» окончание аренды

Ушли

Защитник Дмитрий Чистяков «Ростов» 125 тысяч евро
Полузащитник Алексей Баев «Велес» (Москва) свободный агент
Защитник Константин Гарбуз «Енисей» свободный агент
Защитник Евгений Овсиенко «Балтика» свободный агент
Защитник Михаил Мищенко «Торпедо» (Жодино) свободный агент
Вратарь Олег Смирнов «Мордовия» свободный агент
Защитник Александр Горбатюк «Томь» свободный агент
Полузащитник Андрей Мурнин «Химки» свободный агент
Защитник Святослав Шабанов «Чита» свободный агент
Нападающий Иван Сергеев «Торпедо» (Москва) свободный агент
Вратарь Дмитрий Вялов «Зенит-Ижевск» свободный агент
Вратарь Денис Вавилин «Томь» свободный агент
Полузащитник Ильнур Альшин «Балтика» свободный агент
Защитник Евгений Шляков «СКА-Хабаровск» аренда
Нападающий Артем Архипов без клуба
Полузащитник Евгений Рагулкин «Тюмень» аренда
Полузащитник Максим Лазуткин «Тамбов-2»
Защитник Сергей Зуйков «Зенит-2» окончание аренды
Нападающий Владимир Обухов «Мордовия» окончание аренды

«Урал»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Рафал Аугустыняк «Медзь» 500 тысяч евро
Нападающий Андрей Панюков «Зенит» 300 тысяч евро
Защитник Никита Чистяков «Анжи» свободный агент
Полузащитник Михал Кухарчик «Легия» свободный агент
Вратарь Дмитрий Арапов «Чайка» окончание аренды
Полузащитник Александр Ломакин «Факел» окончание аренды
Нападающий Артем Юсупов «Зенит-2» окончание аренды
Защитник Владимир Хозин «Арарат-Армения» окончание аренды

Ушли

Вратарь Дмитрий Арапов «Чайка» свободный агент
Защитник Владимир Хозин «Нижний Новгород» свободный агент
Защитник Грегор Балажич без клуба
Полузащитник Александр Ломакин «Енисей» аренда
Полузащитник Марко Араторе «Лугано» аренда
Полузащитник Анатолий Катрич без клуба
Защитник Доминик Динга «Партизан» аренда
Защитник Александр Данцев завершил карьеру
Защитник Сергей Брызгалов без клуба
Защитник Стефан Страндберг «Краснодар» окончание аренды
Полузащитник Илья Жигулев «Краснодар» окончание аренды
Нападающий Андрей Панюков «Зенит» окончание аренды

«Уфа»

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Даниил Фомин «Краснодар-2» 280 тысяч евро
Полузащитник Николай Гиоргобиани «Чайка» свободный агент
Нападающий Андрей Козлов «Оренбург» свободный агент
Нападающий Еркебулан Сейдахмет «Левски» окончание аренды
Защитник Игорь Дивеев ЦСКА (Москва) окончание аренды

Ушли

Защитник Дмитрий Живоглядов «Локомотив» (Москва) 2,5 млн евро
Защитник Игорь Дивеев ЦСКА (Москва) 1,5 млн евро
Нападающий Еркебулан Сейдахмет «Кайрат» 300 тысяч евро
Полузащитник Веролюб Салатич «Грассхоппер» свободный агент
Полузащитник Иван Пауревич «Зандхаузен»
Полузащитник Игорь Безденежных «Чайка» аренда
Вратарь Тимур Акмурзин «Рубин» окончание аренды

ЦСКА

Пришли

Позиция Фамилия Клуб Сумма сделки
Полузащитник Никола Влашич «Эвертон» 15,7 млн евро
Защитник Игорь Дивеев «Уфа» 1,5 млн евро
Защитник Звонимир Шарлия «Славен Белупо» аренда (150 тысяч евро)
Полузащитник Астемир Гордюшенко «Тюмень» окончание аренды
Нападающий Константин Базелюк «СКА-Хабаровск» окончание аренды

Ушли

Полузащитник Сергей Ткачев «Арсенал» (Тула) 2 млн евро
Нападающий Константин Базелюк «Мордовия» свободный агент
Нападающий Абель Эрнандес без клуба
Защитник Родриго Бекао «Баия» окончание аренды

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