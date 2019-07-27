Eurosport
Глушаков, Влашич, Крыховяк и Сутормин – таблица трансферов РПЛ-2019/20
Все изменения в русском футболе этим летом.
«Арсенал» (Тула)
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Сергей Ткачев
|ЦСКА
|2 млн евро
|Полузащитник
|Горан Чаушич
|«Црвена Звезда»
|500 тысяч евро
|Нападающий
|Александру Тудорие
|«Волунтари»
|300 тысяч евро
|Полузащитник
|Ламек Банда
|«ЗЕСКО Юнайтед»
|250 тысяч евро
|Полузащитник
|Кингс Кангва
|«Билдкон»
|250 тысяч евро
|Нападающий
|Евгений Луценко
|«Динамо»
|бесплатно
|Защитник
|Александр Довбня
|«Пафос»
|бесплатно
|Полузащитник
|Владислав Пантелеев
|«Рубин»
|бесплатно
|Полузащитник
|Александр Ломовицкий
|«Спартак»
|аренда
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Мохамед Кадири
|«Аустрия»
|из аренды
|Нападающий
|Огнен Ожегович
|«Партизан»
|из аренды
|Нападающий
|Лука Джорджевич
|«Зенит»
|из аренды
|Полузащитник
|Зелимхан Бакаев
|«Спартак»
|из аренды
|Полузащитник
|Резиуан Мирзов
|«Ростов»
|из аренды
«Ахмат»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Конрад Михаляк
|«Легия»
|1,5 млн евро
|Вратарь
|Александр Мелихов
|«Томь»
|100 тысяч евро
|Полузащитник
|Денис Глушаков
|«Спартак»
|бесплатно
|Защитник
|Магомед Мусалов
|«Анжи»
|бесплатно
|Нападающий
|Андрес Понсе
|«Анжи»
|бесплатно
|Защитник
|Павел Калошин
|«Анжи»
|бесплатно
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Защитник
|Заурбек Плиев
|«Динамо»
|1,2 млн евро
|Нападающий
|Беким Балай
|«Штурм»
|бесплатно
|Защитник
|Милад Мохаммади
|«Гент»
|бесплатно
|Нападающий
|Идрис Умаев
|«Химки»
|аренда
|Защитник
|Павел Калошин
|«Торпедо»
|аренда
|Защитник
|Родолфо
|завершил карьеру
|Нападающий
|Апти Ахъядов
|«Чайка»
|аренда
«Динамо»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Себастьян Шиманский
|«Легия»
|5,5 млн евро
|Нападающий
|Клинтон Н’Жи
|«Марсель»
|5,5 млн евро
|Защитник
|Заурбек Плиев
|«Ахмат»
|1,2 млн евро
|Защитник
|Игорь Калинин
|«Рубин»
|500 тысяч евро
|Полузащитник
|Шарль Каборе
|«Краснодар»
|бесплатно
|Нападающий
|Рамиль Шейдаев
|«Крылья Советов»
|бесплатно
|Защитник
|Сергей Паршивлюк
|«Ростов»
|бесплатно
|Защитник
|Иван Ордец
|«Шахтер»
|бесплатно
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Александр Зотов
|«Енисей»
|бесплатно
|Защитник
|Иван Темников
|«Нижний Новгород»
|бесплатно
|Нападающий
|Евгений Луценко
|«Арсенал» (Тула)
|бесплатно
|Полузащитник
|Максим Кузьмин
|«Балтика»
|бесплатно
|Защитник
|Александр Козлов
|«Ростов»
|бесплатно
|Защитник
|Антон Терехов
|«Крылья Советов»
|аренда
|Защитник
|Себастьян Хольмен
|свободный агент
|бесплатно
|Нападающий
|Евгений Марков
|«Рубин»
|аренда
«Зенит»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Защитник
|Дуглас Сантос
|«Гамбург»
|12 млн евро
|Нападающий
|Алексей Сутормин
|«Оренбург»
|2,5 млн евро
|Вратарь
|Александр Васютин
|«Сарпсборг»
|700 тысяч евро
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Защитник
|Эльмир Набиуллин
|«Сочи»
|3 млн евро
|Нападающий
|Дмитрий Полоз
|«Сочи»
|3 млн евро
|Полузащитник
|Эрнани
|«Парма»
|1 млн евро
|Защитник
|Ибрагим Цаллагов
|«Сочи»
|800 тысяч евро
|Защитник
|Иван Новосельцев
|«Сочи»
|700 тысяч евро
|Вратарь
|Егор Бабурин
|«Ростов»
|500 тысяч евро
|Нападающий
|Андрей Панюков
|«Урал»
|300 тысяч евро
|Защитник
|Луиш Нету
|«Спортинг»
|бесплатно
|Вратарь
|Юрий Лодыгин
|свободный агент
|бесплатно
|Защитник
|Александр Анюков
|«Крылья Советов»
|аренда
|Полузащитник
|Клаудио Маркизио
|свободный агент
|бесплатно
«Краснодар»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Реми Кабелья
|«Сент-Этьен»
|12 млн евро
|Полузащитник
|Тонни Вилена
|«Фейенорд»
|9 млн евро
|Полузащитник
|Кайо
|«Санта-Клара»
|3 млн евро
|Полузащитник
|Юнес Намли
|«Зволле»
|2 млн евро
|Полузащитник
|Руслан Камболов
|«Рубин»
|400 тысяч евро
|Нападающий
|Маркус Берг
|«Аль-Айн»
|бесплатно
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Кристиан Куэва
|«Сантос»
|6 млн евро
|Полузащитник
|Торнике Окриашвили
|«Анортосис»
|бесплатно
|Полузащитник
|Чарльз Каборе
|«Динамо»
|бесплатно
|Защитник
|Роман Шишкин
|свободный агент
|бесплатно
|Полузащитник
|Маурисио Перейра
|свободный агент
|бесплатно
«Крылья Советов»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Раду Гинсари
|«Хапоэль Хайфа»
|бесплатно
|Защитник
|Дмитрий Комбаров
|«Спартак»
|бесплатно
|Полузащитник
|Александр Гацкан
|«Ростов»
|бесплатно
|Защитник
|Дмитрий Кабутов
|«СКА-Хабаровск»
|бесплатно
|Полузащитник
|Денис Якуба
|«Ротор»
|бесплатно
|Нападающий
|Дмитрий Молчанов
|«Чертаново»
|20 тысяч евро
|Нападающий
|Деян Радоньич
|«НК Локомотива»
|бесплатно
|Защитник
|Антон Терехов
|«Динамо»
|аренда
|Защитник
|Александр Анюков
|«Зенит»
|аренда
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Защитник
|Агустин Рохель
|«Тулуза»
|2,5 млн евро
|Нападающий
|Илья Вижнович
|«Шинник»
|70 тысяч евро
|Нападающий
|Рамиль Шейдаев
|«Динамо»
|бесплатно
|Полузащитник
|Денис Ткачук
|свободный агент
|бесплатно
|Полузащитник
|Михаил Тихонов
|«Химки-2»
|бесплатно
|Нападающий
|Ваня Вучичевич
|«Синдьелич»
|бесплатно
|Вратарь
|Виталий Шильников
|«Нижний Новгород»
|бесплатно
|Защитник
|Мирал Самарджич
|«Олимпия»
|бесплатно
|Полузащитник
|Павел Яковлев
|свободный агент
|бесплатно
|Защитник
|Георгий Зотов
|«Оренбург»
|аренда
|Полузащитник
|Мохаммед Рабиу
|свободный агент
|бесплатно
|Нападающий
|Сергей Корниленко
|завершил карьеру
|Полузащитник
|Александр Самедов
|свободный агент
|бесплатно
«Локомотив»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Гжегож Крыховяк
|«ПСЖ»
|12 млн евро
|Защитник
|Мурило
|«Крузейро»
|2,5 млн евро
|Защитник
|Дмитрий Живоглядов
|«Уфа»
|2,5 млн евро
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Алан Касаев
|«Авангард» (Курск)
|бесплатно
|Защитник
|Тимофей Маргасов
|«Сочи»
|бесплатно
|Полузащитник
|Аршак Корян
|«Химки»
|бесплатно
|Защитник
|Виталий Денисов
|«Рубин»
|бесплатно
|Нападающий
|Игорь Портнягин
|«Нижний Новгород»
|бесплатно
|Полузащитник
|Дмитрий Тарасов
|свободный агент
|бесплатно
|Полузащитник
|Игорь Денисов
|завершил карьеру
|Полузащитник
|Мануэл Фернандеш
|свободный агент
|бесплатно
|Защитник
|Тарас Михалик
|свободный агент
|бесплатно
«Оренбург»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Нападающий
|Джоэль Фамейе
|«Динамо-Брест»
|150 тысяч евро
|Полузащитник
|Тимур Аюпов
|«Нижний Новгород»
|бесплатно
|Защитник
|Георгий Зотов
|«Крылья Советов»
|аренда
Ушли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Нападающий
|Алексей Сутормин
|«Зенит»
|2,5 млн евро
|Защитник
|Сильвие Бегич
|«Рубин»
|1,2 млн евро
|Полузащитник
|Григорий Чиркин
|«Авангард» (Курск)
|бесплатно
|Нападающий
|Андрей Козлов
|«Уфа»
|бесплатно
|Полузащитник
|Сергей Бреев
|«Авангард» (Курск)
|бесплатно
|Полузащитник
|Михаил Бакаев
|«Шинник»
|бесплатно
|Защитник
|Адесойе Ойеволе
|«Тамбов»
|бесплатно
|Вратарь
|Евгений Фролов
|«Сочи»
|бесплатно
|Полузащитник
|Денис Попович
|«Цюрих»
|бесплатно
|Защитник
|Дмитрий Андреев
|завершил карьеру
«Ростов»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Вратарь
|Егор Бабурин
|«Зенит»
|500 тысяч евро
|Защитник
|Дмитрий Чистяков
|«Тамбов»
|125 тысяч евро
|Нападающий
|Александр Саплинов
|«Балтика»
|85 тысяч евро
|Защитник
|Алексей Козлов
|«Динамо»
|бесплатно
|Полузащитник
|Владимир Медведь
|«Слуцк»
|20 тысяч евро
|Нападающий
|Данила Прошляков
|«Спартак 2»
|12 тысяч евро
|Нападающий
|Александр Долгов
|«Казанка»
|12 тысяч евро
|Полузащитник
|Антон Салетрос
|АИК
|окончание аренды
|Нападающий
|Видар Эрн Кьяртанссон
|«Хаммарбю»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Саид Эзатолахи
|«Рединг»
|окончание аренды
|Защитник
|Матия Бобен
|«Ливорно»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Хорен Байрамян
|«Рубин»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Резиуан Мирзов
|«Арсенал» (Тула)
|окончание аренды
|Полузащитник
|Александр Трошечкин
|«Авангард»
|окончание аренды
Ушли
|Полузащитник
|Резиуан Мирзов
|«Спартак»
|4 млн евро
|Защитник
|Матия Бобен
|«Ливорно»
|450 тысяч евро
|Полузащитник
|Александр Трошечкин
|«Химки»
|свободный агент
|Полузащитник
|Александр Гацкан
|«Крылья Советов»
|свободный агент
|Защитник
|Сергей Паршивлюк
|«Динамо»
|свободный агент
|Вратарь
|Илья Абаев
|«Чертаново»
|свободный агент
|Полузащитник
|Тимофей Калачев
|завершил карьеру
|Защитник
|Константин Плиев
|«Рубин»
|аренда
|Нападающий
|Видар Эрн Кьяртанссон
|«Рубин»
|аренда
|Защитник
|Миха Мевля
|«Зенит»
|окончание аренды
|Защитник
|Иван Новосельцев
|«Зенит»
|окончание аренды
«Рубин»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Алексей Сутормин
|«Оренбург»
|2 миллиона евро
|Защитник
|Силвие Бегич
|«Оренбург»
|1,2 миллиона евро
|Защитник
|Карл Старфельт
|«Гётеборг»
|1 миллион евро
|Полузащитник
|Камиль Закиров
|«Анжи»
|свободный агент
|Защитник
|Виталий Денисов
|«Локомотив» (Москва)
|свободный агент
|Защитник
|Олег Данченко
|«Шахтер» (Донецк)
|свободный агент
|Полузащитник
|Хвича Кварацхелия
|«Рустави»
|свободный агент
|Вратарь
|Юрий Дюпин
|«Анжи»
|свободный агент
|Нападающий
|Бека Микельтадзе
|«Анортосис»
|свободный агент
|Полузащитник
|Николай Кипиани
|«Рустави»
|свободный агент
|Полузащитник
|Зураб Давиташвили
|«Локомотив» (Тбилиси)
|Нападающий
|Евгений Марков
|«Динамо» (Москва)
|аренда
|Нападающий
|Видар Эрн Кьяртанссон
|«Ростов»
|аренда
|Защитник
|Константин Плиев
|«Ростов»
|аренда
|Вратарь
|Тимур Акмурзин
|«Уфа»
|окончание аренды
Ушли
|Полузащитник
|Алексей Сутормин
|«Зенит»
|2,5 млн евро
|Защитник
|Игорь Калинин
|«Динамо» (Москва)
|500 тысяч евро
|Полузащитник
|Руслан Камболов
|«Краснодар»
|400 тысяч евро
|Полузащитник
|Владислав Пантелеев
|«Арсенал» (Тула)
|свободный агент
|Вратарь
|Тимур Акмурзин
|«Спартак-2»
|свободный агент
|Нападающий
|Александр Бухаров
|«Сочи»
|свободный агент
|Полузащитник
|Реза Шекари
|«Трактор Сази»
|Защитник
|Виталий Устинов
|без клуба
|Защитник
|Раиль Абдуллин
|«Нефтехимик»
|аренда
|Полузащитник
|Хорен Байрамян
|«Ростов»
|окончание аренды
|Вратарь
|Егор Бабурин
|«Зенит»
|окончание аренды
|Защитник
|Ибрагим Цаллагов
|«Зенит»
|окончание аренды
|Нападающий
|Дмитрий Полоз
|«Зенит»
|окончание аренды
«Сочи»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Защитник
|Эльмир Набиуллин
|«Зенит»
|3 млн евро
|Нападающий
|Дмитрий Полоз
|«Зенит»
|3 млн евро
|Защитник
|Ибрагим Цаллагов
|«Зенит»
|800 тысяч евро
|Защитник
|Иван Новосельцев
|«Зенит»
|700 тысяч евро
|Нападающий
|Владимир Обухов
|«Мордовия»
|100 тысяч евро
|Защитник
|Федор Кудряшов
|«Башакшехир»
|свободный агент
|Вратарь
|Сослан Джанаев
|«Медзь»
|свободный агент
|Защитник
|Тимофей Маргасов
|«Локомотив» (Москва)
|свободный агент
|Защитник
|Павел Шакуро
|«Тюмень»
|свободный агент
|Нападающий
|Александр Бухаров
|«Рубин»
|свободный агент
|Нападающий
|Александр Карапетян
|«Нидеркорн»
|свободный агент
|Вратарь
|Евгений Фролов
|«Оренбург»
|свободный агент
|Полузащитник
|Андрей Мостовой
|«Зенит-2»
|аренда
|Защитник
|Максим Скляров
|«Волга» (Ульяновск)
|окончание аренды
Ушли
|Полузащитник
|Роман Косянчук
|«Факел»
|свободный агент
|Вратарь
|Андрей Зайцев
|«Черноморец» (Новороссийск)
|свободный агент
|Полузащитник
|Игорь Горбунов
|«Ротор»
|свободный агент
|Защитник
|Андрей Бычков
|«Чайка»
|свободный агент
|Защитник
|Аркадий Калайджян
|«Арарат» (Ереван)
|свободный агент
|Нападающий
|Стивен Альфред
|«Пюник»
|свободный агент
|Вратарь
|Ростислав Солдатенко
|«Алания»
|аренда
|Защитник
|Максим Скляров
|«Энергия» (Великие Луки)
|аренда
|Полузащитник
|Никита Саламатов
|без клуба
|Защитник
|Тимофей Маргасов
|«Локомотив» (Москва)
|окончание аренды
|Полузащитник
|Алан Касаев
|«Локомотив» (Москва)
|окончание аренды
|Нападающий
|Николай Обольский
|«Динамо» (Москва)
|окончание аренды
«Спартак» (Москва)
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Резиуан Мирзов
|«Ростов»
|4 млн евро
|Нападающий
|Эсекиель Понсе
|«Рома»
|3 млн евро
|Защитник
|Георгий Тигиев
|«Динамо» (Минск)
|окончание аренды
|Защитник
|Илья Гапанов
|«Спартак-2»
|Полузащитник
|Педро Роша
|«Крузейро»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Зелимхан Бакаев
|«Арсенал» (Тула)
|окончание аренды
|Полузащитник
|Джано Ананидзе
|«Крылья Советов»
|окончание аренды
Ушли
|Нападающий
|Зе Луиш
|«Порту»
|8,50 млн евро
|Полузащитник
|Софьян Ханни
|«Аль-Гарафа»
|8 млн евро
|Полузащитник
|Денис Глушаков
|«Ахмат»
|свободный агент
|Защитник
|Дмитрий Комбаров
|«Крылья Советов»
|свободный агент
|Защитник
|Сальваторе Боккетти
|«Верона»
|свободный агент
|Полузащитник
|Александр Ломовицкий
|«Арсенал» (Тула)
|аренда
«Тамбов»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Владислав Кулик
|«Анжи»
|свободный агент
|Защитник
|Седрик Гогуа
|«Даугавпилс»
|свободный агент
|Полузащитник
|Усман Мохаммед
|«Пюник»
|свободный агент
|Полузащитник
|Иван Маркелов
|«Анжи»
|свободный агент
|Полузащитник
|Суллей Муниру
|«Динамо» (Минск)
|свободный агент
|Полузащитник
|Павел Карасев
|«Анжи»
|свободный агент
|Защитник
|Сослан Таказов
|«Армавир»
|свободный агент
|Полузащитник
|Михаил Костяков
|«Енисей»
|свободный агент
|Защитник
|Максим Осипенко
|«Факел»
|свободный агент
|Вратарь
|Владимир Сугрубов
|«Балтика»
|свободный агент
|Защитник
|Гурам Тетрашвили
|«Гомель»
|свободный агент
|Полузащитник
|Ишхан Гелоян
|«Шинник»
|свободный агент
|Нападающий
|Мохамед Конате
|«Пюник»
|свободный агент
|Защитник
|Аде
|«Оренбург»
|свободный агент
|Вратарь
|Виталий Сычев
|«Казанка»
|8 тысяч евро
|Защитник
|Евгений Шляков
|«СКА-Хабаровск»
|окончание аренды
|Нападающий
|Иван Сергеев
|«Торпедо» (Москва)
|окончание аренды
|Защитник
|Святослав Шабанов
|«Зоркий»
|окончание аренды
|Нападающий
|Андрей Часовских
|«Луч-Энергия»
|окончание аренды
|Нападающий
|Сергей Архипов
|«Зоркий»
|окончание аренды
|Защитник
|Константин Гарбуз
|«СКА-Хабаровск»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Алексей Баев
|«Рязань»
|окончание аренды
|Нападающий
|Артем Архипов
|«Зоркий»
|окончание аренды
|Вратарь
|Дмитрий Вялов
|«Сызрань-2003»
|окончание аренды
|Вратарь
|Олег Смирнов
|«Томь»
|окончание аренды
Ушли
|Защитник
|Дмитрий Чистяков
|«Ростов»
|125 тысяч евро
|Полузащитник
|Алексей Баев
|«Велес» (Москва)
|свободный агент
|Защитник
|Константин Гарбуз
|«Енисей»
|свободный агент
|Защитник
|Евгений Овсиенко
|«Балтика»
|свободный агент
|Защитник
|Михаил Мищенко
|«Торпедо» (Жодино)
|свободный агент
|Вратарь
|Олег Смирнов
|«Мордовия»
|свободный агент
|Защитник
|Александр Горбатюк
|«Томь»
|свободный агент
|Полузащитник
|Андрей Мурнин
|«Химки»
|свободный агент
|Защитник
|Святослав Шабанов
|«Чита»
|свободный агент
|Нападающий
|Иван Сергеев
|«Торпедо» (Москва)
|свободный агент
|Вратарь
|Дмитрий Вялов
|«Зенит-Ижевск»
|свободный агент
|Вратарь
|Денис Вавилин
|«Томь»
|свободный агент
|Полузащитник
|Ильнур Альшин
|«Балтика»
|свободный агент
|Защитник
|Евгений Шляков
|«СКА-Хабаровск»
|аренда
|Нападающий
|Артем Архипов
|без клуба
|Полузащитник
|Евгений Рагулкин
|«Тюмень»
|аренда
|Полузащитник
|Максим Лазуткин
|«Тамбов-2»
|Защитник
|Сергей Зуйков
|«Зенит-2»
|окончание аренды
|Нападающий
|Владимир Обухов
|«Мордовия»
|окончание аренды
«Урал»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Рафал Аугустыняк
|«Медзь»
|500 тысяч евро
|Нападающий
|Андрей Панюков
|«Зенит»
|300 тысяч евро
|Защитник
|Никита Чистяков
|«Анжи»
|свободный агент
|Полузащитник
|Михал Кухарчик
|«Легия»
|свободный агент
|Вратарь
|Дмитрий Арапов
|«Чайка»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Александр Ломакин
|«Факел»
|окончание аренды
|Нападающий
|Артем Юсупов
|«Зенит-2»
|окончание аренды
|Защитник
|Владимир Хозин
|«Арарат-Армения»
|окончание аренды
Ушли
|Вратарь
|Дмитрий Арапов
|«Чайка»
|свободный агент
|Защитник
|Владимир Хозин
|«Нижний Новгород»
|свободный агент
|Защитник
|Грегор Балажич
|без клуба
|Полузащитник
|Александр Ломакин
|«Енисей»
|аренда
|Полузащитник
|Марко Араторе
|«Лугано»
|аренда
|Полузащитник
|Анатолий Катрич
|без клуба
|Защитник
|Доминик Динга
|«Партизан»
|аренда
|Защитник
|Александр Данцев
|завершил карьеру
|Защитник
|Сергей Брызгалов
|без клуба
|Защитник
|Стефан Страндберг
|«Краснодар»
|окончание аренды
|Полузащитник
|Илья Жигулев
|«Краснодар»
|окончание аренды
|Нападающий
|Андрей Панюков
|«Зенит»
|окончание аренды
«Уфа»
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Даниил Фомин
|«Краснодар-2»
|280 тысяч евро
|Полузащитник
|Николай Гиоргобиани
|«Чайка»
|свободный агент
|Нападающий
|Андрей Козлов
|«Оренбург»
|свободный агент
|Нападающий
|Еркебулан Сейдахмет
|«Левски»
|окончание аренды
|Защитник
|Игорь Дивеев
|ЦСКА (Москва)
|окончание аренды
Ушли
|Защитник
|Дмитрий Живоглядов
|«Локомотив» (Москва)
|2,5 млн евро
|Защитник
|Игорь Дивеев
|ЦСКА (Москва)
|1,5 млн евро
|Нападающий
|Еркебулан Сейдахмет
|«Кайрат»
|300 тысяч евро
|Полузащитник
|Веролюб Салатич
|«Грассхоппер»
|свободный агент
|Полузащитник
|Иван Пауревич
|«Зандхаузен»
|Полузащитник
|Игорь Безденежных
|«Чайка»
|аренда
|Вратарь
|Тимур Акмурзин
|«Рубин»
|окончание аренды
ЦСКА
Пришли
|Позиция
|Фамилия
|Клуб
|Сумма сделки
|Полузащитник
|Никола Влашич
|«Эвертон»
|15,7 млн евро
|Защитник
|Игорь Дивеев
|«Уфа»
|1,5 млн евро
|Защитник
|Звонимир Шарлия
|«Славен Белупо»
|аренда (150 тысяч евро)
|Полузащитник
|Астемир Гордюшенко
|«Тюмень»
|окончание аренды
|Нападающий
|Константин Базелюк
|«СКА-Хабаровск»
|окончание аренды
Ушли
|Полузащитник
|Сергей Ткачев
|«Арсенал» (Тула)
|2 млн евро
|Нападающий
|Константин Базелюк
|«Мордовия»
|свободный агент
|Нападающий
|Абель Эрнандес
|без клуба
|Защитник
|Родриго Бекао
|«Баия»
|окончание аренды