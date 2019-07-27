Eurosport

«Спартак» или «Зенит»? Угадай, где больше играли Дзюба, Глушаков, Азмун и другие звезды РПЛ

«Спартак» или «Зенит»? Угадай, где больше играли Дзюба, Глушаков, Азмун и другие звезды РПЛ
Джамал Аль-Ханаки

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

Квизы

Вот и главный чемпионат из Биг-6 подъехал.

В чемпионате России хватает футболистов с богатым опытом выступления за крупные зарубежные клубы. А еще здесь много доморощенных звезд, и не каждая хранила на протяжении всей карьеры верность родной команде.

Не расстраивай Дзюбу и ко. Угадай, за какой клуб тот или иной топчик сыграл больше.

Другие квизы великой серии:

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте