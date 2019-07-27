Eurosport
«Спартак» или «Зенит»? Угадай, где больше играли Дзюба, Глушаков, Азмун и другие звезды РПЛ
Квизы
Вот и главный чемпионат из Биг-6 подъехал.
В чемпионате России хватает футболистов с богатым опытом выступления за крупные зарубежные клубы. А еще здесь много доморощенных звезд, и не каждая хранила на протяжении всей карьеры верность родной команде.
Не расстраивай Дзюбу и ко. Угадай, за какой клуб тот или иной топчик сыграл больше.
Другие квизы великой серии:
- «МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли больше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии
- «Интер» или «Ювентус»? Угадай, где дольше играли Наингголан, Квальярелла и другие топы Серии А
- «Бавария» или «Боруссия»? Угадай, где дольше играли Левандовский, Хуммельс и другие топы Германии
- «Реал» или «Барса»? Угадай, где дольше играли Черышев, Гризманн, Зидан и другие топы Примеры
- «ПСЖ» или «Монако»? Угадай, где дольше играли Мбаппе, Фалькао, Головин и другие топы Лиги 1
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте