В интернете завирусилось видео с новичком московского «Динамо» Клинтоном Н’Жи – камерунский футболист случайно опубликовал ролик, где занимается оральным сексом с девушкой.

По словам игрока, он хотел прочитать поступившие ему сообщения, но перепутал кнопку и выложил видео в Snapchat. «Я сожалею об этом. Я перебрал с алкоголем, отмечая новый контракт», – цитирует Н’Жи Sports.ru.

Камерунец присоединился к «Динамо» 25 июля.

Ранее он выступал за «Марсель», «Тоттенхэм» и «Лион».

Форвард взял в «Динамо» девятый номер.

«Спартак» или «Зенит»? Угадай, где больше играли Дзюба, Глушаков, Азмун и другие звезды РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android