Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана пояснила, почему она выставила на продажу принадлежащий футболисту автомобиль Mercedes AMG G63.

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь – заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин», – написала Мамаева в инстасторис.

Стартовая стоимость Mercedes AMG G63 оценивается в 12,2 млн рублей.

Мамаев выйдет на свободу из исправительной колонии в Белгородской области 6 ноября 2019 года.

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