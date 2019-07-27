Влет «Спартака» в Тамбове получился заслуженным и справедливым – сердце у болельщиков москвичей защемило уже в третьем туре. И слабо верится, что с нынешним тренером возможно не только избежать, но и купировать приступы беспомощности.

Под прогрессом понимают поступательное движение вперед, под регрессом – назад, а деятельность Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых – это дрейф. Белорус не управляет командой, не видит четкого понимания развития и вообще пути.

Вот, куда движется московский «Спартак»? Казалось бы, наконец-то в составе появились русские таланты на флангах, анонсировался приезд Шюррле, почти купили игрока ПСВ. А еще закончились травмы, прошла предсезонка, а Копа дель Соль не выиграли только потому, что он не проводился. Здравая и приятная ситуация для старта сезона, но это же «Спартак». Позитивного запаса красно-белым хватило на два тура: видимо, вымученная победа над «Сочи» стоила слишком много очков кармы.

Уже в третьем туре главный тренер «Спартака» укоренил в головах болельщиков мысль о том, что они больше не хотят его видеть на тренерской скамейке команды. Фразы «Сними пиджак, Шалимов прав» и «Уходи, пиджак», вряд ли можно трактовать как-то иначе.

Каждый клуб России есть причины любить. «Спартак» – нет

Было бы странным надеяться, что «Спартак» в такой ситуации спасут трансферы. Как это поможет разобранной команде, которую выносит клуб с худшей эмблемой в РПЛ и двумя матчами в элите? Проблемы «Спартака» намного глубже трансферной политики – команда живет в токсичности. Ее странными решениями провоцирует руководство (несостоятельность Кононова была понятна и в конце прошлого сезона), логично поддерживают болельщики (правильно ругают команду, которая скорее мучается, чем играет), а страдает «Спартак». Клуб давно воспринимают как синоним скандалов, непонятных решений и откровенной дичи.

Возможно, зацикленность и отсутствие развития нужно выбивать клином с именем Курбан Бердыев. Он точно не вспомнит про кружева, стеночки и эфемерный спартаковский стиль, мыслями о котором живут примерно все люди, связанные со «Спартаком», а спокойно начнет с обороны. И жить, возможно, станет легче.

На приход Бердыева намекает Василий Уткин. Так что свет в тоннеле для «Спартака» есть, но зажечь его нужно, как можно скорее. Через две недели красно-белым стартовать в Лиге Европы, где их будет ждать андердог из Швейцарии. Шесть лет назад москвичи позорно влетели тамошнему «Санкт-Галлену». Тот конфуз омрачил неплохое начало сезона и впоследствии привел к шестому месту в чемпионате. Если сейчас ничего не изменить, то история повторится.

«Тамбов» – «Спартак» – 2:0

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