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«Уходи, пиджак!» Фанаты «Спартака» призвали Кононова к отставке

«Уходи, пиджак!» Фанаты «Спартака» призвали Кононова к отставке
Eurosport

52 мин. назад

Прошло всего три тура, а ситуация в «Спартаке» полыхает красно-белым огнем.

Фанаты «Спартака» во время матча третьего тура РПЛ против «Тамбова» призвали главного тренера Олега Кононова уйти в отставку.

Во время игры болельщики пропели следующую кричалку: «Уходи, пиджак!»

  • «Спартак» уступил «Тамбову» со счетом 0:2. После трех туров на счету красно-белых 4 очка (+1, =1, -1).
  • В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Кононова финишировал на пятой строчке и квалифицировался в Лигу Европы.

Кейс с Шалимовым поможет Кононову заслужить уважение фанов. Достаточно показать себя мужиком

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