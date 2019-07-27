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«Уходи, пиджак!» Фанаты «Спартака» призвали Кононова к отставке
Прошло всего три тура, а ситуация в «Спартаке» полыхает красно-белым огнем.
Фанаты «Спартака» во время матча третьего тура РПЛ против «Тамбова» призвали главного тренера Олега Кононова уйти в отставку.
Во время игры болельщики пропели следующую кричалку: «Уходи, пиджак!»
- «Спартак» уступил «Тамбову» со счетом 0:2. После трех туров на счету красно-белых 4 очка (+1, =1, -1).
- В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Кононова финишировал на пятой строчке и квалифицировался в Лигу Европы.
Кейс с Шалимовым поможет Кононову заслужить уважение фанов. Достаточно показать себя мужиком
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