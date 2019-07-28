Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов крайне доволен плохими результатам московского «Спартака». В третьем туре РПЛ красно-белые уступили «Тамбову» (0:2), остались с четырьмя очками и нулем мячей, забитых с игры.

«Боже, «Спартак» храни, дай ему силы… Глушаков виноват во всем. Оле-ола», – написал Радимов, сопроводив постав смеющимися эмодзи и растягиваем слогов.

«Зенит-2» одержал две победы в двух турах ПФЛ.

Глушаков покинул команду летом. «Спартак» расторг с ним контракт.

С красно-белыми Денис выиграл чемпионат России, но поругался с болельщиками, которые обвиняли футболиста в увольнении Массимо Карреры.

Глушаков в «Ахмате» – идеальный трансфер для всех. Там он лишится власти и сыграет без давления

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