Карреру можно вернуть в «Спартак» только с одной целью. Чтобы Массимо провалился

Олег Кононов провел на электрическом стуле уже девять месяцев – сейчас его фамилию точно можно использовать как антоним слова «харизма». По убогости результата коуч займет достойное место рядом с Якином и Аленичевым, но этих мужчин уважали гораздо сильнее: видимо, потому что они не пытались искусственно понравиться руководству, игрокам и фанатам. Кононов в этом плане откровенно доигрался – нужно быть хроническим неудачником, чтобы за одну неделю обделаться и возле надгробия Черенкова, и в матче против дебютанта РПЛ.

Теперь абсолютно очевидно: скорая ликвидация пиджаков из гардеробной в Тарасовке неминуема – даже проход «Туна» отсрочит ее максимум на несколько недель. Значит, нужно искать нового тренера. Самое простое в этой ситуации – услышать призывы «атути аванти», связаться с Марко Трабукки, а затем организовать пафосный камбэк Массимо Карреры. Этот поступок будет восприниматься и как извинения за Кононова, и как символ того, что Федун слышит фанатов, и как благородный жест в отношении самого Карреры, который считает, что его изгнали не по делу.

Первую реакцию на возвращение предугадать крайне легко – красно-белую армию накроет эйфория. Обновленный спартаковский видеопродакшн смонтирует пробирающее до слез видео из 2016-2017 годов, в твиттере сравнят пиджаки Карреры и Кононова, Дмитрий Назаров сочинит оптимистичный стишок, а фанаты отпразднуют назначение итальянца возле гладиатора. Даже Леонид Федун даст очередное программное интервью, в котором признает старую ошибку и расскажет пару гнилых инсайдов про Дениса Глушакова.

КаррераGetty Images

А потом неминуемо наступят будни, и нет ни одной причины думать, что «Спартак» резко начнет всех выносить. Зато поводов для пессимизма как минимум три. Во-первых, явная деградация команды после чемпионства-2017: Каррера в классическом красно-белом стиле слил все ключевые встречи (Бильбао, «Динамо», ПАОК), а к осени 2018-го «Спартак» если и запихивал мячи, то исключительно со стандартов. Полнейшая беспомощность.

Во-вторых, почему-то считается, что в конфликте с Глушаковым Массимо однозначно прав, но есть куча других спорных кейсов (от доктора Лю до водителя автобуса), которые доказывают, что и Каррера умеет вести себя подло. Способен ли он объединять людей вокруг себя вдолгую? Однозначно нет, иначе золотая команда не рассыпалась бы спустя всего сезон после триумфа.

Третья причина сомневаться в Массимо – его международная репутация. У человека солидное резюме (опыт с Конте, два титула в России) и хорошая агентура, но почти за год он так и не нашел новую работу. Есть два варианта, оба так себе: либо итальянец после Москвы превратился в сытого кота, либо Массимо элементарно не востребован в хоть сколько-нибудь приличных клубах. Второй сценарий вероятнее – поздний «Спартак» Карреры чудовищно смотрелся и в тактическом, и в физическом плане, а в Европе (особенно в Италии) коучей уже давно оценивают по недостаткам. Здесь они критичны, поэтому Массимо и сидит без дела.

У потенциального назначения алленаторе в «Спартак» хватает и других минусов, в том числе экономических. Каррера знает себе цену для этого конкретного клуба, так что они с Трабукки пробьют у Федуна самый наглый и защищенный контракт из возможных – с гигантской неустойкой и сумасшедшими полномочиями.

Игроки ФК «Спартак» и Массимо Каррера празднуютGetty Images

Глобально камбэк Массимо поможет боссам «Спартака» лишь в одном аспекте. После вероятного краха итальянца от Федуна наконец отстанут люди, для которых Каррера до сих пор святой. Больше никаких атути, никаких аванти, а главное – никакой надежды на спасителя.

Стоит ли назначать желанного, но откровенно посредственного тренера только ради того, чтобы отбелить свою репутацию и убить веру в чудо? Кажется, нет: разумнее прошерстить рынок в поисках нового мессии, чем возвращаться к бывшему.

Другие темы про «Спартак»:

«Спартаку» снова светит «Санкт-Галлен», если вместо Кононова не придет Бердыев

Мелкадзе – диагноз для «Спартака». Георгий гораздо бесполезнее Заболотного

Качай приложение Eurosport для iOS или Android