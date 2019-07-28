Народный артист России, актер Дмитрий Назаров написал стихотворение, посвященное ситуации в московском «Спартаке».

«Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, «Спартак»!

Итог бессмысленный и вредный –

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера – физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!» – написал Назаров в инстаграме.

Вчера, 27 июля, «Спартак» в Саранске проиграл «Тамбову» со счетом 0:2. После трех туров москвичи набрали 4 очка и идут на шестом месте Премьер-лиги.

После второго гола «Тамбова» фанаты красно-белых скандировали главному тренеру Олегу Кононову «Уходи, пиджак».

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