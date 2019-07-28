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«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Новое стихотворение Назарова про красно-белых
Самый известный из горячих фанатов «Спартака» эмигрирует в городки.
Народный артист России, актер Дмитрий Назаров написал стихотворение, посвященное ситуации в московском «Спартаке».
«Мне надоели ваши бредни:
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера – физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!» – написал Назаров в инстаграме.
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