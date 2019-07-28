Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не покинет должность.

Инсайдер «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщил со ссылкой на источники в клубе, что вопрос об отставке Кононова не рассматривается. Одной из причин доверия к коучу Короткин называет недоукомплектованность состава. Менеджеры красно-белых рассчитывают, что с усилением атаки и трансферами Йордана Ларссона, Гуса Тила и Андре Шюррле результаты команды улучшатся.

«Однако футбол непредсказуем – и сложно предвидеть реакцию руководства, если вдруг «Спартак» потерпит звонкие поражения, допустим, от «Динамо» в четвертом туре Премьер-лиги и от «Туна» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Тогда терпение может и лопнуть», – пишет журналист.

При этом действующий до лета 2020 года контракт Кононова «Спартак» не продлит, тренер уйдет из команды по окончании сезона. Руководство составляет шорт-лист кандидатов, исходя из предложений на лето следующего года. Вероятно, в него попадет главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Его соглашение с РФС также заканчивается в 2020-м, но может быть продлено еще на два сезона.

«Спартак» в третьем туре уступил «Тамбову» в Саранске со счетом 0:2. По ходу второго тайма фанаты красно-белых скандировали Кононову: «Уходи, пиджак».

После трех матчей «Спартак» идет на шестом месте чемпионата России-2019/20 с четырьмя очками.

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