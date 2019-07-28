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Хусаинов: «Карасев неправильно назначил пенальти в ворота «Оренбурга», рука была прижата»

Хусаинов: «Карасев неправильно назначил пенальти в ворота «Оренбурга», рука была прижата»
Eurosport

37 мин. назад

Какой же тур РПЛ без судейских ошибок?

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Карасева на матче 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

«В эпизоде, в котором арбитр дал пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом», рука у игрока хозяев прижата к туловищу, она не увеличивает зону обороны. Мяч попал в руку с близкого расстояния, защитник не мог среагировать. Так что Карасев ошибся, это не пенальти.

Это такой же момент, как и вчера в матче «Спартака» после удара Фернандо. Пенальти не было и там, и здесь», – приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

  • «Зенит» выиграл все три стартовых матча, «Оренбург» – проиграл.
  • «Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все 5 матчей в рамках РПЛ.

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