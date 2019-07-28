Известный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Карасева на матче 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

«В эпизоде, в котором арбитр дал пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом», рука у игрока хозяев прижата к туловищу, она не увеличивает зону обороны. Мяч попал в руку с близкого расстояния, защитник не мог среагировать. Так что Карасев ошибся, это не пенальти.

Это такой же момент, как и вчера в матче «Спартака» после удара Фернандо. Пенальти не было и там, и здесь», – приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

«Зенит» выиграл все три стартовых матча, «Оренбург» – проиграл.

«Зенит» – единственная команда, которой «Оренбург» проиграл все 5 матчей в рамках РПЛ.

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