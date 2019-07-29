Дриусси – новый Данни. И следующий, кого «Зенит» продаст за 40 миллионов евро

В истории РПЛ было два случая массовой закупки из-за рубежа: в 2005-м рынок разорвало «Динамо», в 2017-м – «Зенит». Существенных отличий между клубами лишь два. «Динамо» устраивало на работу португальцев, «Зенит» брал исключительно аргентинцев. Москвичи устроили шопинг благодаря связям с агентом (сделки оформлял Жорже Мендеш), клуб из северной столицы пытался угодить тренеру (над трансферами работал Бобби Манчини).

Сходств между «Зенитом» и «Динамо» тоже два. Во-первых, провалилась сама стратегия: «Питер» обновил состав уже через полтора года и с новым тренером, москвичи не потянули зарплаты экспатов и разбросали их по разным местам. Во-вторых, настоящей звездой стали лишь единицы: у «Динамо» это был нераскрученный Данни, у «Зенита» – Себастьян Дриусси.

В общей сложности «Динамо» подписало десятерых португальцев. Семь из них (Нуну Фрешо, Жорже Рибейру, Луис Лоурейру, Тьяго Силва, Манише, Коштинья, Нуну) провели за клуб меньше 30 матчей и отработали по контракту максимум год. Еще у двоих были свои сложности: Дерлей неплохо вколачивал (43 матча, 20 голов), но постоянно жаловался на колено, Сисеру подавал большие надежды, но не поражал стабильностью (39 игр, 4 мяча). Пользу принес лишь Данни: он отыграл за «Динамо» 97 матчей, все остальные португальцы – 161.

Мигел ДанниEurosport

Колония аргентинцев в «Зените» разложилась не так радикально, но сходства еще очевидны. Помимо Дриусси, «Питер» приобрел четырех игроков: один претендовал на статус лучшего легионера РПЛ, но заскучал и уже уехал (Паредес), второй пошел по аналогичному пути, но свалил лишь в аренду (Ригони), третий слишком много времени проводит у врачей (Маммана), а четвертый вчистую проиграл конкуренцию (Краневиттер). Только Дриусси сработался с обоими тренерами, подстроился под их стиль и свыкся с условиями.

Разумеется, его путь тоже не был не совсем гладким. В прошлом сезоне Себа включил режим Паредеса и удалился в важной игре с «Динамо» – еще на поле ему жестко напихали партнеры, после матча вингеру пришлось извиняться. В начале этого года Дриусси уже полыхнул в интервью: аргентинец назвал ошибкой переход в «Зенит» – правда, потом несколько раз назвал историю выдумкой.

В любом случае это не затмевает даже 10 процентов того, что Себ дает команде на поле. Под руководством Манчини аргентинец играл оттянутого нападающего и на старте установил неплохой коннект с Кокориным. Под руководством Семака Дриусси не только сместился на фланг, но и нашел себе другого напарника из России – теперь его пасы принимает Дзюба.

Артем Дзюба и Себастьян ДриуссиGetty Images

Смену тактики неплохо иллюстрирует распределение голевых передач Себастьяна. В дебютном сезоне Дриусси ассистировал шесть раз, трижды – Кокорину. После возвращения Дзюбы аргентинец выдал 10 голевых – половина из них досталась Артему.

Взаимодействие с Кокориным строилось на схеме – Манчини использовал 4-4-2 и связывал игру через вертикальные передачи. Дриусси их подхватывал и переадресовывал дальше. Дуэт с Дзюбой эффективен благодаря сочетанию качеств: Себа отлично подает, Артем – замыкает. Семак это вовремя разглядел – его решение перевести Дриусси на фланг стало ключевым.

Еще одна деталь связки – Себа блестяще улавливает момент, когда Дзюба отрывается от защитников. Ниже – два идентичных эпизода. В обоих Дриусси смещается с фланга в центр и готовится подать. В обоих аргентинец расстается с мячом только в момент подсказки Артема. В обоих это заканчивается голом.

Матч с «Краснодаром». Дзюба (выделен) показывает, что врывается в штрафную – Дриусси замечает и отдает ему на ходEurosport

Матч с «Локомотивом». Дзюба (выделен) снова показывает, что идет в штрафную – Дриусси поднимет голову и отдастEurosport

Рывок Дриусси из фланга в центр и пара секунд на решение – уже одно из сильнейших качеств «Зенита». «Оттуда он вырезал не одну и даже не две передачи. У него есть качество, когда он уходит в центр и делает обостряющий пас. С этой точки он отдал уже четыре голевых. Это одна из причин, почему мы решили его использовать слева», – объяснял Семак в прошлом году.

В этом сезоне Дриусси по-прежнему слева – Семак специально не разбивает связку Азмуна и Дзюбы впереди. Себ не грустит и лишь увеличивает функционал. Теперь аргентинец на время покидает привычный край и создает численный перевес на противоположном правом. Сработало уже дважды.

Матч за Суперкубок с «Локомотивом». Дриусси сместился ближе к правому краю и стянул на себя внимание Миранчука (выделен). Из-за этого Антон потерял Смольникова (вне кадра) – тот получит мяч и отдаст предголевуюEurosport

Здесь уже матч РПЛ с «Тамбовом». Дриусси создает ситуацию 2-в-1. Защитник погнался за Смольниковым, благодаря чему Себ остался свободен. Вырежет голевой навес на ДзюбуEurosport

Подключения Дриусси по правому флангу крайне опасны – соперник либо дает аргентинцу время на обостряющий пас, либо оставляет Азмуна и Дзюбу без дополнительного защитника. В обоих случаях это рискованно: Себа шикарно навешивает, нападающие «Зенита» прекрасно борются 1-в-1. «Питер» не просто так лидирует по кроссам за матч – в них минимум паники и максимум продуманности.

Энергозатратная роль Дриусси могла бы ударить по «Зениту» в защите, но аргентинец отрабатывает за правым защитником соперника и даже восхищает этим партнеров. «Он превратился из нападающего в левого хава, пашет на команду взад и вперед. Ни один полузащитник не отрабатывает так, как Дриусси: на такой скоростной работе вперед, в отбор и в прессинг», – отмечал Дзюба.

Желание и даже готовность пахать выгодно выделяют Дриусси среди остальных аргентинцев. Себа выходит на матчи даже с болезнью – матч Лиги Европы с «Копенгагеном» вингер отбегал с температурой. Такого навыка остро не хватало португальской колонии в «Динамо»: кто-то забивал на дисциплину, кто-то конфликтовал с русскими, кто-то отказывался от тренировок вообще.

Данни не пошел на поводу у соотечественников, сделал имя и после трансфера в «Зенит» стал самым дорогим игроком РПЛ. У Дриусси нет такой опции внутри России, но его амбиции уехать в Европу явно совпадают с возможностями и талантом. «Питеру» удалось втюхать Паредеса в «ПСЖ» только по глупости «Парижа», но Себа заработает большой трансфер совершенно заслуженно.

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