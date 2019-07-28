На дерби ЦСКА – «Локомотив» впервые в истории РПЛ использован VAR и назначен пенальти

Московское дерби в рамках третьего тура РПЛ-2018/19 ЦСКА – «Локомотив» навсегда будет вписано в летопись чемпионатов России. Впервые в истории турнира была применена система видеопомощи арбитрам.

В начале матча Владислав Безбородов обратился к VAR после попадания мяча в руку защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову и в итоге не назначил пенальти.

В конце первого тайма Безбородов снова посмотрел спорный момент – фол защитника «Локомотива» Мурило Серкейры на форварде ЦСКА Федоре Чалове – и указал на точку. Челов с пенальти вывел ЦСКА вперед.

Впервые VAR заработал в РПЛ на матче второго тура «Динамо – «Рубин».

Тогда Виталий Мешков не обратился к видеоассистенту.

Есть способ улучшить VAR в футболе. Помогут теннис и хоккей

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