Казалось бы, с момента первого применения VAR в истории прошло совсем немного времени. К системе привыкли и уже, кажется, перестали ругать за затяжки по времени (привет телевизионщикам) и нарушение духа игры. Честность – это всегда хорошо, вот только пока РПЛ до нее далеко.

Все дело в порядке интеграции современных технологий в русский футбол. За три первых тура VAR применялся только на двух матчах (первым стал «Динамо» – «Рубин»), как апробация для будущего повсеместного внедрения. Вроде бы, ничего странного в подходе РФС нет, вот только смущает, что происходит обкатка системы, которая относительно давно и успешно применяется во многих чемпионатах, прошла ЧМ, внимание, в России и вообще стала привычным делом.

«Задача заключается в том, чтобы теперь каждый тур было хотя бы по одному матчу. Мы действуем постепенно – нет такого, чтобы надо было выполнить большой пласт работы. До зимней паузы мы планируем проводить с использованием видеоассистента от одного до трех матчей. Их выбор – прерогатива РФС», – заявил после пилотного матча с VAR руководитель проекта по его внедрению в России Леонид Калошин. Вот только затяжки и «прерогатива РФС» порождают ненужные обсуждения относительно честности побед/поражений отдельных команд.

В первом туре, например, VAR точно бы изменил счет в матче «Спартак» – «Сочи». Жиго в эпизоде с голом явно нарушал правила, и это подтвердили многочисленные повторы, а был еще ряд эпизодов, которые можно трактовать иначе.

В третьем туре VAR мог бы героически спасти «Оренбург», в ворота которого поставили не совсем логичный одиннадцатиметровый, а в сторону «Зенита», наоборот, близкий к 100%-ному не поставили. Бывший арбитр Сергей Хусаинов и вовсе уверен, что пенальти был с вероятностью 500%: «В эпизоде, в котором арбитр дал пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом», рука у игрока хозяев прижата к туловищу, он не увеличивает зону обороны. Мяч попал в руку с близкого расстояния, защитник не мог среагировать. Так что Карасев ошибся, это не пенальти. Что касается других эпизодов, то в ворота «Зенита» был 500%-ный пенальти на Кулишеве».

В прошлом туре законный пенальти не получил ЦСКА и таких эпизодов море. Но VAR мог помочь судьям всего дважды. А теперь вопрос: честно ли это? Кажется, не совсем. Весьма вероятно, таблица РПЛ с учетом всех правильно принятых решений в первых турах выглядела бы совсем по-другому. Потому что арбитры в России, как ни странно, довольно грамотные. Тот же Владислав Безбородов, который увидел пенальти в московском дерби только со второго раза, не мог увидеть его в первый, потому что, по новым трактовкам правил, его там не было. По измененным 1 июня правилам, если мяч попал игроку в руку или ладонь прямо от его головы, тела или ноги (или головы, тела или ноги игрока, стоящего близко) – нарушение не фиксируется (если арбитр считает, что все было неумышленно). Кейс Живоглядова, конечно, особенный, но формально арбитр прав.

По итогу, ЦСКА выиграл вполне честно и заслуженно, чего нельзя в полной мере сказать о других матчах РПЛ с начала сезона. VAR точно радикально повысит честность игры, вот только ждать равного отношения ко всем осталось полсезона. Пока что кто-то в РПЛ все равно ровнее других.

ЦСКА – «Локомотив» – 1:0

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