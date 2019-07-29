Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в интервью «Бизнес Online» рассказал об изучении русского языка и о том, как в киевском «Динамо» восприняли его отъезд в Россию.

О русском языке

– Я пытаюсь говорить на русском, не зная его до конца. Но пытаюсь говорить, объяснять свои мысли на русском, потому что понимаю, что всем будет приятно. Когда иностранец общается через переводчика, не все мысли корректно доносятся до адресата.

Понятно, что владеть языком полноценно у нас не получается, потому что в нашей работе очень много нюансов. Нужно многое объяснить правильно – для этого нужно искать определенные слова. Для этого у нас есть Ада (переводчик «Рубина»), которая нам отлично помогает. Но в других клубах у меня было так, что иногда хочется сказать что-то на испанском, а переводчик не до конца понимает, что ты говоришь. Тогда возникает недопонимание. Поэтому лучше учить язык и общаться напрямую.

О киевском «Динамо»

– Там многие понимают по-русски. На самом деле это нельзя писать! Русский язык – это для них… У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский.

– Какое отношение было к вам? Вы ведь все-таки уехали работать в Россию...

– Хорошее, все было спокойно. Меня там принимали хорошо и проводили тоже нормально, ведь я испанец. Может быть, если бы я был украинцем или русским, было бы по-другому.

45-летний Докампо назначен главным тренером «Рубина», но фактически командой руководит Роман Шаронов, у которого нет лицензии PRO.

Ранее испанец работал в системе казанского клуба с 2012-го по 2017 год.

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