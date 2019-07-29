Блогер Фрикикерц бросил вызов бывшему игроку «Зенита» и «Арсенала» Андрею Аршавину – они померились футбольными скиллами в рамках челленджа.

Герои видеоролика выполняли разные задания: нужно было попасть в перекладину за меньшее количество попыток, реализовать как можно больше моментов с пенальти, штрафного, выхода один на один, длинного паса и так далее. Спойлер – 38-летний Аршавин проиграл.

В составе «Зенита» Андрей трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Аршавин официально объявил о завершении карьеры футболиста в декабре 2018 года, его последним клубом стал казахстанский «Кайрат».

Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен выступать за Бразилию»

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