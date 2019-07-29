«Спартак» обратился в генпрокуратуру по поводу избиения сотрудниками ростовского ОМОНа болельщиков московского клуба после матча с «Ростовом».

Письмо, подписанное гендиректором клуба Томасом Цорном, было отправлено генпрокурору России Юрию Чайке 22 июля, но стало известно о нем только сейчас. Информацию о письме подтвердили в пресс-службе клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростова» и «Спартака» закончился вничью 2:2.

После игры болельщиков красно-белых задержали в подтрибунке более чем на 45 минут.

Давка привела к столкновению с ОМОНом, сотрудниками Росгвардии и стюардами.

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