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«Зенит» купил у «Барселоны» Малкома
Невероятный по глобальности трансфер в РПЛ.
«Зенит» объявил о приобретении атакующего полузащитника «Барселоны» Малкома. Сине-бело-голубые подписали с игроком сборной Бразилии контракт на 5 лет.
Петербургская сторона не разглашает финансовую сторону перехода. Marca утверждала, что футболист обойдется российскому клубу в 40 млн евро, а гендиректор «Зенита» назвал эту сумму «далекой от реальности». Но «Барселона» официально подтвердила версию Marca (40+5 млн евро).
- Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро.
- Футболист вышел на поле в 24 матчах сезона-2018/19, забил четыре мяча и два раза ассистировал.
- «Барселона» сообщала о желании продать бразильца. Его собирались включить в сделку по приобретению Неймара.
«Всегда выбирал «Барсу» в играх». Поступками Малком похож на школьника, но это не страшно
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