Журналист Василий Уткин прокомментировал возможный переход темнокожего игрока «Барселоны» Малкома в «Зенит».

«Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки. «Зениту» преодолел животный расизм небольшой, но влиятельной группы фанатов. Это необходимо было преодолеть.

Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая», – написал Уткин в телеграм-канале.

По информации Marca, «Зенит» готов заплатить за Малкома 40 млн евро.

Ранее фанаты питерцев не раз демонстрировали расистские взгляды. В манифесте фанов «Селекция 12», говорилось, что отсутствие темнокожих игроков – важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба.

Marca: «Зенит» близок к покупке Малкома за 40 млн евро

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