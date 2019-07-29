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«Зенит» – империя зла, но они преодолели животный расизм фанатов». Уткин – о переходе Малкома
Халк и Барриос стали первыми темнокожими легионерами в «Зените».
Журналист Василий Уткин прокомментировал возможный переход темнокожего игрока «Барселоны» Малкома в «Зенит».
«Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки. «Зениту» преодолел животный расизм небольшой, но влиятельной группы фанатов. Это необходимо было преодолеть.
Получилось как бы от жадности, а не от просвещения, но в результате все-таки от желания развиваться. Так жизнь пробивается рано или поздно через все, просто потому что она живая», – написал Уткин в телеграм-канале.
- По информации Marca, «Зенит» готов заплатить за Малкома 40 млн евро.
- Ранее фанаты питерцев не раз демонстрировали расистские взгляды. В манифесте фанов «Селекция 12», говорилось, что отсутствие темнокожих игроков – важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба.
Marca: «Зенит» близок к покупке Малкома за 40 млн евро