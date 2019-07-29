Матч тура. ЦСКА, «Локомотив» и много VAR.

Чтобы кратко описать матч, достаточно сказать, что «Локо» лишь раз ударил по воротам ЦСКА за первый тайм. Армейцы не многим больше, зато один из ударов был с 11-метровой отметки, что сильно увеличило шансы на успех. В итоге гол Чалова с точки так и остался единственным в матче.

Скудный на опасные моменты матч раскрасил VAR. Владислав Безбородов дважды смотрел повторы: сначала не поставив пенальти за прижатую руку Живоглядова, а потом наказал «Локо» за подкат Мурило. Можно было воспользоваться видео и третий раз, но подкат Дивеева на Смолове арбитр смотреть не стал. Юрий Семин после матча оказался не в обиде на новые технологии: «VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола».

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Главный апсет тура закономерен. Григорян и компания покусали куда более стабильные «Зенит» и «Локомотив», что уж говорить о кризисном «Спартаке». Красно-белые пропустили в каждом из таймов и поставили Олега Кононова на грань увольнения. Вполне возможно, что на выход белорусского специалиста отправят не традиционно веселые отборочные раунды к еврокубку (в данном случае швейцарский «Тун»), а поджидающее в следующем туре «Динамо».

Перед началом чемпионата Василий Уткин опубликовал таблицу, где у «Зенита» уже 12 очков, а у «Оренбурга» и «Сочи» – по два поражения. Шутки шутками, но очередная победа питерцев братушками («Оренбург» также спонсирует «Газпром») стала для них пятой в пяти матчах. Никому еще оренбуржцы так стабильно очки не поставляли.

Дончане третий тур подряд играют в результативном матче, причем количество голов в играх с участием «Ростова» стабильно растет от тура к туру. И это гости не реализовали несколько убойных моментов. Так что счет не должен вводить в заблуждение: «Ростов» был сильнее, второй гол туляки забили уже под самый финальный свисток – выйти на вторую строчку в таблице было легче, чем кажется, глядя на табло.

Момент тура: сверхреактивный Азмун

Забить на 11-й секунде – это слишком, даже когда ты «Зенит» и играешь с «Оренбургом». Хозяева подарили мяч Дзюбе, тот отдал очередной ассист на Сердара, который оформил самый быстрый гол чемпионатов страны.

Скандал тура: Шалимов vs Кононов

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?» – написал Шалимов в инстаграме.

На следующий день Шалимову объяснился: «Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приду на могилу к отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то». Но после все же удалил скандальный пост. «Устал я, бред какой-то. Замучили меня. Поэтому удалил», – так прокомментировал все это бывший тренер «Краснодара».

Последнее слово осталось за фанатами. Во время матча с «Тамбовом» они проскандировали: «Сними пиджак, Шалимов прав!»

Кононов на все эти высказывания никак не отреагировал. После первых туров РПЛ явно есть проблемы важнее.

Герой тура: Игнатьев сделал дубль и посвятил голы страдающей от лесных пожаров Сибири

Иван Игнатьев еще в первом тайме похоронил надежды новичков из Сочи на первые очки в сезоне. Не менее достойным вышло его выступление и после матча. «Поздравляю болельщиков «Краснодара» с победой! Голы посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьей, общаюсь с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», – написал форвард в инстаграме.

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