Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Спартака» Олега Кононова и гендиректора клуба Томаса Цорна.

«Кононов не предназначен для этой работы. Он мнительный, робкий и косноязычный человек, которого назначили за внешний вид, за экстерьер. Но что ж ему, плохо одеваться нужно было? Он-то в чем виноват?

В чем виноват Цорн, который не умеет делать то, что ему поручено? Он ни в чем не виноват. Зачем ему отказываться от такой работы? Он нормальный матч-агент. Извините меня, пожалуйста. Он ничего дурного не сделал, ни у кого ничего не украл, но он просто салага. Настоящий матерый агент, который разбирается в деле, не своих игроков куда-то тянет и не права зарегистрировать пытается. Он работает в первую очередь на рост проекта, а не на рост своего агентского статуса.

Что должно случиться, чтобы «Спартак» сменил эту парадигму? Я недавно подписался на канал «Лига плохих шуток». Не поймите как руководство к действию, я говорю сейчас очень иносказательно. Это просто то, что пришло мне в голову. Я уже даже забыл вопрос, который мне задали. Так вот: что сейчас нужно для воссоединения группы «Битлз»? Два выстрела. Можно ли сказать, что «Спартаку» не повезло в матче с «Тамбовом»? «Спартаку» очень сильно не повезло, но в другом и очень давно», – приводит слова Уткина Sport24, ссылаясь на эфир «Эха Москвы».

После трех туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место с четырьмя очками.

Красно-белые выиграли у «Сочи», сыграли вничью с «Ростовом» и проиграли «Тамбову».

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