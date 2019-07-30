Представители Российского футбольного союза (РФС) недовольны состоянием газона на стадионе московского «Спартака» после концерта Эда Ширана.

«На стадионе проводят агротехнические мероприятия. Есть много проблемных мест. Идет подкормка газона. Разница между этой и здоровой травой видна. Оценка качеству газона – тройка. Но переносить игру РФС не будет. Трава еще молодая, подрастает, поле прошито», – цитирует «Рейтинг Букмекеров» собственный источник.

3 июля «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Динамо» в рамках четвертого тура РПЛ. Другие варианты нереальны: на резервной арене в «Лужниках» 29 июля состоялся концерт группы Rammstein, на стадионе «Динамо» 4 августа выступит Дженнифер Лопес, что делает невозможным обмен кругами.

В сезоне-2018/19 конфликт разгорелся вокруг выступления Басты на стадионе «Ростова».

После трех туров РПЛ «Динамо» идет на девятом месте, «Спартак» – на десятом.

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

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