Нападающий «Зенита» Артем Дзюба повздорил с бывшим игроком команды Андреем Аршавиным после матча третьего круга РПЛ против «Оренбурга».

30-летний Дзюба комментировал выбор лучшим игроком матча Андрея Лунева и в ироничном высказывании проехался по Аршавину. «Мне кажется, что для него [Лунева] это было очень важно. Сегодня он провел потрясающий матч. Главное – победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков – он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», – заявил Дзюба официальному сайту «Зенита».

Ответ Аршавина приводит «Российская газета», ссылаясь на эфир русского телеканала: «Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе».

«Зенит» выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:0, Дзюба реализовал пенальти и отдал ассист Сердару Азмуну.

Петербуржцы единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 9 очков в трех матчах.

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