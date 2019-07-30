Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «Советскому спорту» прокомментировал интерес петербургского клуба к 22-летнему бразильскому нападающему «Барселоны» Малкому.

– Не может быть никаких сомнений, что такой игрок усилит не только «Зенит», но и весь наш чемпионат. Очень качественный и молодой футболист. Даже если заплатить «Барселоне» те же 40 миллионов, которые каталонцы год назад отдали за Малкома «Бордо», вряд ли это обернется для «Зенита» потерей денег. Бразильца всегда можно будет перепродать

Считаю, легионеров такого уровня не было в «Зените» со времен Халка и Акселя Витселя. Но мы прекрасно знаем, каков уровень Лиги чемпионов сейчас. Поэтому успешное выступление в Европе будет зависеть от того, как бразилец впишется в игру «Зенита» и насколько сильнее питерцы станут с ним в составе, как команда.

– Всего 600 минут игрового времени за «Барселону» в минувшем чемпионате Испании не настораживают? Или конкуренция с тем же Лионелем Месси не предполагала для Малкома иного сценария?

– Во-первых, ни о какой конкуренции с Месси речи идти не может. У аргентинца нет ни одного конкурента в мире. И Малком – не исключение. А соперничал бразилец на фланге с Усманом Дембеле и Филиппе Коутиньо. И у них урвать лишние минуты тоже очень сложно. Возможно, Малком в принципе поспешил с переходом в «Барсу». Но бывают такие предложения, от которых отказаться очень сложно. Тем более когда тебя зовет такой клуб. При этом я помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов.

– Российские клубы могли?

– Да. Его предлагали «Спартаку», – заявил Корнеев.

По информации Marca, «Зенит» готов заплатить за Малкома 40 млн евро.

Бразилец перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро.

«Зенит» – империя зла, но они преодолели животный расизм фанатов». Уткин – о переходе Малкома

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