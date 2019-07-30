Бывший игрок сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры футболиста.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!

Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!», – написал 35-летний полузащитник, выложив фото в футболке сборной России.

Самедов выступал за «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и «Крылья Советов».

Александр играл в составе сборной России на ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.

Самедов: «Чувствую ли себя свободным в России? Да, у меня есть деньги. За народ отвечать не могу»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android