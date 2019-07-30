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«Спартак» продал Фернандо в «Бейцзин Гоань»

«Спартак» продал Фернандо в «Бейцзин Гоань»
Eurosport

10 мин. назад

Бразилец был важной частью чемпионского сезона.

«Спартак» объявил об уходе полузащитника Фернандо. 27-летний бразилец стал игроком китайского «Бейцзин Гоань».

По информации российских медиа, красно-белые получат компенсацию в размере 15 млн евро. Фернандо будет зарабатывать в Китае 4,5 млн евро за сезон. Срок контракта неизвестен.

  • Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года.
  • Вместе с ним москвичи в сезоне-2017/18 завоевали золотые медали чемпионата России.
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