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«Спартак» продал Фернандо в «Бейцзин Гоань»
Бразилец был важной частью чемпионского сезона.
«Спартак» объявил об уходе полузащитника Фернандо. 27-летний бразилец стал игроком китайского «Бейцзин Гоань».
По информации российских медиа, красно-белые получат компенсацию в размере 15 млн евро. Фернандо будет зарабатывать в Китае 4,5 млн евро за сезон. Срок контракта неизвестен.
- Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года.
- Вместе с ним москвичи в сезоне-2017/18 завоевали золотые медали чемпионата России.
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